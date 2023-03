L’esorcista del Papa: un nuovo teaser ci mostra nuove immagini del film

L’horror ispirato a Padre Gabriele Amorth sta per arrivare sul grande schermo. Un nuovo teaser ci mostra altre immagini.

Lo scontro con il Male sta per trasferirsi nei cinema con L’esorcista del Papa, film Sony che vedrà il capo esorcista del Vaticano affrontare un esorcismo particolarmente duro e con radici profonde ed oscure che affondano nei segreti della Chiesa. L’esorcista del Papa è di certo un progetto che poggia su basi interessanti, ma ha reso nota la sua impronta più “spettacolarizzante” rispetto gli scritti da cui trae ispirazione.

Infatti il film è ispirato ai due libri dell’italiano Padre Gabriele Amorth (Un esorcista racconta e Nuovi racconti di un esorcista), presbitero italiano che fu capo esorcista del Vaticano dal 1986 ed effettuò, secondo le sue testimonianze, fino a 100,00 esorcismi durante la sua carriera con una media di circa 9 interventi al giorno. Sempre per sua parola, solo in un centinaio di questi riscontrò delle effettive possessioni demoniache.

L’ultimo teaser, pubblicato sull’account Twitter del film, dura pochi secondi e mostra alcune immagini non incluse nei trailer, ribadendo ancora una volta che tipo di horror è stato ricercato con questo prodotto.

Cosa vediamo nel teaser?

In questo teaser vediamo inizialmente Amorth accendere un accendino in una stanza buia per fare luce e, apparentemente, cercare qualcosa con gli occhi. Non si accorge però che una presenza inquietante è proprio accanto a lui. Segue una violenta fiammata in quello che sembra un piazzale in disuso; infine vediamo nuovamente Amorth brandire un crocefisso verso il bambino posseduto che ormai conosciamo. In sottofondo sentiamo la solenne frase: “Questo è solo l’inizio”.

La possessione sarà infatti solo l’inizio delle vicende del film, che finiranno per scoperchiare alcuni misteri del Vaticano riguardanti lo stesso demone. Abbiamo già visto nel trailer del mese scorso come Amorth ed il sacerdote che lo affianca scopriranno delle strutture nascoste dalla Chiesa che nascondono scheletri e segreti. Il tutto ruota attorno alla frase pronunciata in quel trailer: cosa succederebbe se ad essere posseduto fosse l’esorcista del Vaticano?

Data di uscita e cast de L’esorcista del Papa

L’esorcista del Papa è diretto da Julius Avery, già regista di Son of a Gun, Overlord e Samaritan. Con Overlord aveva già messo le proprie mani nell’horror, ma stavolta ha lavorato in un sottogenere, quello delle possessioni ed esorcismi, che inevitabilmente si rifà a grandi titoli del passato e deve confrontarsi con il tema della fede.

Nel cast troviamo il premio Oscar Russell Crowe nei panni di Gabriele Amorth, Franco Nero (John Wick 2) come il Papa, Daniel Zovatto (Penny Dreadful: City of Angels) come Padre Esquibel, Alex Essoe (Doctor Sleep) come Julia, Peter DeSouza-Feighoney come Henry e Laurel Marsden come Amy.

L’esorcista del Papa sarà nei cinema dal 14 aprile 2023.