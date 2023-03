Buongiorno mamma 2, colpo di scena: finale da cardiopalmo | Storia vera

La seconda stagione di Buongiorno, mamma è giunta al termine con un finale davvero inaspettato. Ma cosa c’è di vero nella storia?

Lo scorso 17 marzo sono andate in onda le ultime due puntate di Buongiorno, mamma!, la serie tv di Canale 5 in onda dal 2021 che ha conquistato milioni di italiani. Tra gli attori che interpretano i ruoli principali della serie troviamo Raoul Bova nei panni di Guido Borghi, Maria Chiara Giannetta nei panni di Anna della Rosa e Beatrice Arnera nei panni di Agata Scalzi.

Protagonisti sono Anna e Guido, la cui storia d’amore travagliata si snoda tra passato e presente. Nella prima stagione veniamo a conoscenza di un evento drammatico: Anna nel 2013 è finita in coma e sono 7 anni che non si è ancora svegliata. Lei e Guido hanno quattro figli: Francesca, Jacopo Sole e Michelino. Guido deciderà di affidarsi ad Agata per seguire sua moglie Anna mentre è in coma.

Agata è figlia di Maurizia Scalzi, vecchia amica di Anna, che pare sia morta in un incendio. Agata è convinta che la famiglia Borghi abbia qualcosa a che fare con la morte di sua madre, e per questo si infiltra nella famiglia per cercare di incastrare Guido e accusarlo di omicidio. Nel corso delle stagioni, emergeranno importanti segreti della famiglia e ci saranno numerosi colpi di scena.

Buongiorno, Mamma 2, il finale di stagione

Anche la seconda stagione della serie si è conclusa, lasciando i fan a bocca aperta. Anna si è ricordata di ciò che è successo prima che finisse in coma: Maurizia voleva riprendersi Sole e per questo si era presentata a casa Borghi. Carmine l’aveva seguita con l’intento di ucciderla, e così era accaduto: prima aveva dato un forte schiaffo ad Anna, mandandola in coma, e poi ha ucciso Maurizia, strangolandola.

Proprio quando Anna comincia a ricordare, si ritrova in casa Carmine, che la sequestra e ha intenzione di far fuori anche lei. Fortunatamente Guido e Vincenzo riescono a raggiungere i due in tempo e fermano Carmine. Alla fine Francesca e Karim si risposano, Jacopo e Lea si chiariscono e Guido e Vincenzo hanno ormai appianato le loro divergenze.

Tratto da una storia vera

Pochi sanno che la serie tv è liberamente ispirata a una storia vera. La vera protagonista della storia è infatti Angela Moroni, ribattezzata in Anna per la fiction. La donna, madre di cinque figlie, nel 1988 cadde in un profondo coma a causa di un calo di potassio, che durò 29 anni. Una storia che ha dell’incredibile e che ha fornito l’ispirazione per la serie Mediaset.

Purtroppo, al contrario di ciò che accade nella fiction, la donna non si è più svegliata. “Nessun medico però ci dava speranze in tal senso e allora abbiamo deciso che Angela dovesse tornare a casa sua, a casa nostra. È stata la scelta più giusta che ho fatto in vita mia e la rifarei. Angela per 29 anni è stata al centro della nostra famiglia” ha raccontato suo marito Nazzareno, che le è stato sempre vicino.