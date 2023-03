La Fantastica Signora Maisel: teaser, data, cast e tutto quello che sappiamo

L’acclamato show di Amazon Prime Video giungerà a conclusione con la quinta stagione, in arrivo a breve sui nostri schermi.

Il viaggio di Miriam “Midge” Maisel è stato lungo e ricco di stand-up, ma sta infine per giungere al termine. Era il 2017 quando Prime Video fa debuttare La Fantastica Signora Maisel (forse più conosciuta col nome originale, The Marvelous Mrs. Maisel) e riceve un plauso di critica e pubblico per la scrittura, la recitazione, la messa in scena e molto altro. L’episodio pilota in particolare rimane una delle produzioni Amazon col rating di apprezzamento più alto ancora oggi.

Era solo l’inizio di tanti apprezzamenti che negli anni si sono concretizzati nella forma di 20 Emmy Awards e numerosi altri premi fra SAGA, Golden Globes e quant’altro. La Fantastica Signora Maisel ha conquistato il pubblico in primis grazie alla verve della sua protagonista Midge, una casalinga americana di New York negli anni ’50 che si lancia nel mondo della commedia stand-up dopo che il marito, comico anch’egli, la lascia.

La protagonista è interpretata magistralmente da Rachel Brosnahan, che trova in Miriam Maisel la punta di diamante della sua carriera e che le è valsa un Emmy nel 2018. Brosnahan ha preso parte come personaggio ricorrente in House of Cards e The Blacklist; al cinema ha lavorato lo scorso anno con Willem Defoe e Christoph Waltz in Dead For A Dollar di Walter Hill. La parlantina di Midge la si deve invece alla creatrice, scrittrice e regista della serie, Amy Sherman-Palladino (anch’essa doppia vincitrice Emmy).

Il nuovo teaser e la data di uscita

Da poche ore è stato rilasciato sui canali social di Amazon Prime Video un nuovo teaser per La Fantastica Signora Maisel 5. Vediamo Midge e Susie (Alex Borstein) alle prese con un momento della carriera di Midge difficile: è famosa e apprezzata, ma le difficoltà sono molte e tanta è anche la voglia di gettare la spugna. Considerando che questa sarà l’ultima stagione, si tratta di una situazione “break it or make it”.

La stagione finale arriverà il 14 aprile 2023 per gli abbonati ad Amazon Prime Video. In questa data saranno distribuiti 3 dei 9 episodi che compongono la stagione, e i seguenti verranno rilasciati a cadenza settimanale. Non sarà possibile quindi fare un’immersione e vedere l’intera stagione il prima possibile come fu per le prime tre, ma avremo tempo per far crescere il nostro desiderio di stand-up settimana dopo settimana come è successo l’anno scorso per la Stagione 4.

Ciò che invece è possibile fare è recuperare le quattro stagioni già disponibili in streaming prima del 14 aprile così da non perdersi l’occasione di seguire il finale di The Marvelous Mrs. Maisel insieme al resto del mondo.