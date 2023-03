Picchiato e maltrattato: Mara Venier confessa le violenze | Shock tra il pubblico

Di recente Mara Venier ha fatto una confessione davvero scioccante che ha lasciato tutto il pubblico completamente interdetto. Ecco cosa è successo

A Domenica In, la conduttrice Mara Venier si sente come previsto proprio a casa. Al timone del programma di Rai 1 ormai da anni, la Venier ha praticamente costruito una sua famiglia e per questo si sente spesso a proprio agio nel raccontare cose personali. E’ ciò che è successo in una strana puntata della trasmissione quando ha parlato di una sua relazione passata e di alcune disavventure che le sono capitate.

Il pubblico in studio e a casa è rimasto sotto shock ascoltando i racconti della conduttrice ma ormai tutti hanno imparato a conoscerla e a comprendere anche la sua completa spontaneità. L’oggetto di discussione è stato una sua storia d’amore passata molto importante con un personaggio anche davvero conosciuto.

Questa relazione sfociata in un matrimonio è sempre stata problematica a causa delle scappatelle di lui, tradimenti che hanno fatto letteralmente infuriare Zia Mara. Infatti, poi, il rapporto è finito quasi subito ma i due inaspettatamente sono rimasti in ottimi rapporti tanti da essere quasi migliori amici. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il matrimonio di Mara Venier con Jerry Calà

L’uomo in questione è proprio Jerry Calà, celebre comico ed attore, con il quale la conduttrice ha avuto una storia molto travagliata. I due si sono sposati nel 1984 e la loro unione è durata appena quattro anni ma quasi da subito Mara e Jerry hanno avuto grossi problemi a causa dei comportamenti libertini di Calà. Proprio in merito al loro matrimonio la Venier ha confessato qualcosa di assurdo.

“Con Jerry la vita era sempre un gioco. Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio ‘putt****re’, si può dire vero? Vabbè, diciamo che era birichino… Il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei…” ha spiegato Mara tra lo stupore comune per le violenze confessate.

Il rapporto con Jerry Calà

Tuttavia, le cose tra loro nonostante il matrimonio naufragato sono andate decisamente meglio con gli anni e attualmente i due si definiscono migliori amici. “Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me. Siamo stati insieme per degli anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui” ha spiegato Mara lasciando trasparire il bene che vuole al noto comico.

Insomma, il loro è un esempio più unico che raro: da innamorati a divorziati fino a diventare l’uno il supporto dell’altro. Poco importa se in passato Mara ne ha subiti davvero di tutti i colori, la donna è riuscita a guardare oltre e a capire che l’uomo che aveva sposato, Jerry Calà, era più adatto come amico che come compagno di vita.