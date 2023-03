“È troppo”: Mara Venier non ne può più, un addio doloroso | Prima la salute 

Mara Venier ha preso la decisione definitiva e malgrado i continui tentativi di andare avanti. Deve farlo per la propria salute.

Mara Venier è conosciuta da tutti come “zia Mara” e nel corso della sua brillate carriera si è guadagnata questo appellativo per il suo atteggiamento sempre molto familiare, comportandosi verso il pubblico, ma anche verso i suoi ospiti come un’amica o una parente, appunto, eliminando ogni formalità e distanza tra lei e chi la segue da casa, ma soprattutto tra lei l’ospite che ogni volta le siede di fronte. Tutto questo anche perché Mara Venier, anche grazie al lavoro che faceva prima di diventare famosa, conosce tante celebrità dello spettacolo personalmente.

Regina della domenica dagli anni Novanta, la sua Domenica In è ancora quella di maggior successo su Rai 1 e dopo un periodo di pausa dal programma è ritornata al timone di quella che possiamo considerare casa sua. Il suo salotto con le interviste che conduce, è tra i più famosi della Tv, oltre che uno dei più seguiti. Lo scorso anno per la conduttrice veneta è stato particolare perché si vociferava di un possibile ritiro dalle scene di Domenica In, ritiro che poi è stato prontamente smentito con l’avvio di questa brillante nuova stagione di Domenica In 2023.

In effetti, anche se la stessa Mara Venier aveva più volte smentito è anche vero che in alcune occasioni ha dichiarato di sentire l’esigenza di stare più vicina al marito, Nicola Carraro al quale piace molto viaggiare e spesso si sposta per mesi interi in luoghi esotici e lontani. Inoltre solo lo scorso anno Mara Venier ha dovuto riprendersi dalle conseguenze di un intervento odontoiatrico che le ha portato alcuni problemi, oltre che dalla frattura a un piede. Potrebbero quindi essere questi i motivi per cui lascerà Domenica In.

Le ipotesi di un abbandono si fanno concrete

In una recente intervista Mara Venier ha ritrattato, infatti, precedenti affermazioni riguardo una sua presenza a Domenica In e le motivazioni sarebbero appunto i logoranti problemi fisici. Che questa stagione di Domenica In sia l’ultima? Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali ma solo ipotesi. Il 2023 potrebber essere l’ultimo anno della Domenica In di Mara Venier come l’abbiamo vista fino ad oggi.

Mara Venier ha in effetti dichiarato: “Sarà la mia ultima stagione” nel corso di un’intervista al settimanale “Oggi” rilasciata a settembre 2022 durante la quale ha chiarito definitivamente le sue intenzioni circa il proprio futuro professionale. Le motivazioni potrebbero essere appunto legate alla salute.

Mara Venier parla della fatica dietro il lavoro

Nel corso dell’intervista Mara Venier ha specificato quanto segue: “Lo ripeto, e ne sono convinta. Dopo questa, smetto. È troppo faticoso… Anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me…”. Si deve, in effetti, considerare che lavorare a un programma settimanale richiede comunque un impegno quotidiano, tra ricerca di notizie, contatti degli ospiti, lavoro redazionale e prove. È dunque comprensibile che Mara Venier senta l’esigenza di staccare la spina e dedicarsi un po’ a se stessa.

Mara Venier si è poi ulteriormente confidata, dicendo: “Sono spaventata, sì. Lo sono già di mio per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi, e fare una figuraccia”. Di certo è ammirevole che la conduttrice ammetta una propria fragilità, dimostrando in ogni caso una grande professionalità e anche se questa potrebbe essere l’ultima sua Domenica In, ci auguriamo che “zia Mara” possa stare meglio.