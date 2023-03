Irriconoscibile Rosa Chemical prima del trionfo! Un’altra persona | FOTO

Rosa Chemical è stato uno dei cantanti dell’ultimo Festival di Sanremo, ma era molto diverso prima del suo boom di notorietà.

L’ultima edizione del Festival della canzone italiana si è conclusa lo scorso 11 febbraio e, come sempre, ha riscosso un enorme successo. Amadeus ne è stato un degno timoniere ed ha intrattenuto il pubblico con cantanti storici nel panorama italiano ed anche con delle novità che hanno dato note fresche e giovanili alla storia della musica del Bel Paese.

Tra i nuovi artisti abbiamo avuto il piacere di fare la conoscenza di Rosa Chemical, un giovane cantante sopra le righe che è stato in grado di stupire gli italiani con i suoi look e il suo aspetto a dir poco eccentrici. Il ragazzo ha gareggiato a Sanremo con il brano Made in Italy e, malgrado non abbia vinto la competizione, ha fatto ampiamente discutere di sé.

Oltre al presentarsi sul palco dell’Ariston con trucco pesante, piercing, occhiali neri, unghie lunghe e smaltate e vestiti che sono un perfetto mix tra uomo e donna, Rosa Chemical è stato (ed è ancora) al centro del gossip per aver dato un bacio appassionato in bocca a Fedez. Quest’azione ha messo in crisi il rapporto tra il rapper e sua moglie Chiara Ferragni, che però sembra essersi conclusa nel migliore dei modi.

Chi è in realtà Rosa Chemical

Dietro a questo cantante/personaggio c’è un ragazzo classe 1998, nato a Rivoli, in provincia di Torino, di nome Manuel Franco Rocati. Manuel è cresciuto ad Alpignano, sempre in provincia di Torino, e fin da quando era piccolo, è sempre stato un appassionato di musica.

Il suo nome d’arte, Rosa Chemical, è una combinazione di due elementi a cui lui è molto affezionato: Rosa è il nome dell’amata mamma e Chemical è una parte del nome della sua band preferita, ovvero My Chemical Romance. Adesso andiamo a scoprire com’era questo artista prima del boom di successo.

Ecco com’era Rosa Chemical prima del suo debutto

Nel 2018, l’artista ha pubblicato il suo primo singolo, Kournikova, e assieme alla musica Rosa Chemical si dedica anche al mondo della moda. Per alcuni anni il giovane cantante ha vissuto a Londra ed ha lavorato come imbianchino o macellaio per racimolare i soldi necessari al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Le foto del prima mostrano un Rosa Chemical diverso: ha i capelli più chiari, non ha le unghie lunghe, non è truccato ed ha pochi piercing e tatuaggi. In questo modo si ha la possibilità di vedere ed apprezzare il volto di Rosa Chemical, che si presenta essere molto carino e dai lineamenti molto delicati. Dunque, dietro a trucco, piercing e occhiali c’è proprio un ragazzo Made in Italy.