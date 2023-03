Annuncio incredibile per Marco Mengoni: cambia tutto | I fan esplodono di gioia

Dopo Sanremo Marco Mengoni fa un annuncio che spiazza i suoi fan. Gioia infinita per il cantante.

Marco Mengoni sta sicuramente vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. La sua vittoria nell’ultima edizione di Sanremo ha messo d’accordo davvero tutti, rimasti colpiti dalla sua bellissima canzone “Due vite” e dalle sue performance impeccabili durante tutte le serate al Teatro Ariston. Il pubblico è rimasto letteralmente incantato dalla sua bravura e da un’estensione vocale che non ha eguali.

Il suo brano si è confermato anche un grande successo in termini di ascolti e passaggi in radio diventando una vera e propria hit. Ora tutti attendono impazienti la sua prossima esibizione in mondovisione quando sul palco dell’Eurovision rappresenterà l’Italia e proverà a far vincere la competizione canora più importante d’Europa per la seconda volta dopo pochi anni. Intanto, il cantante ha confermato la sua presenza mandando in visibilio i suoi tantissimi fan nel nostro paese ma anche nel mondo.

Tutti i giornali lo cercano, intenti a capire qualcosa in più di questo enigmatico artista sempre molto riservato rispetto alla sua vita privata. C’è chi parla di una relazione passata con Mahmood, confermata, forse, da un incontro a dir poco imbarazzante tra i due dietro le quinte del Festival di Sanremo che dimostrerebbe un rapporto ormai incrinato da tempo.

Marco Mengoni e l’annuncio inaspettato

Reduce dall’incredibile exploit mediatico dovuto dalla bella vittoria a Sanremo, Marco Mengoni ha fatto un bellissimo regalo ai suoi tanti fan che lo seguono da tempo immemore, da quando era un semplice concorrente di x factor. Mengoni è cresciuto molto rispetto dagli inizi della sua carriera quando la musica era una semplice passione grazie alle sue influenze artistiche come Sam Cooke, Al Green e George Michael.

Da semplice cantante amatoriale ora Mengoni è un professionista tanto che proprio negli ultimi giorni ha fatto un annuncio incredibile. Il cantante romano farà un tour negli stadi previsto per l’estate 2023 per festeggiare Sanremo ed il suo nuovo album.

Le date del tour di Marco Mengoni

Il 15 luglio 2023 Marco Mengoni si esibirà in un mega concerto al Circo Massimo di Roma, una data irripetibile per l’uomo pronto a celebrare tutti i suoi successi degli ultimi anni. Inoltre, le tappe di Bari, Bologna e Milano e Salerno sono ormai sold out da un po’ di tempo a conferma dei tantissimi fan che seguono Mengoni in giro per l’Italia.

Il concerto al Circo Massimo, però, è l’evento più atteso dagli amanti della musica che potranno ascoltare dal vivo album come “Materia (Terra)” e “Materia (Pelle)” ed il terzo che uscirà nel 2023. Prima di luglio, però, per lui una tappa fondamentale: L’Eurovision di Liverpool a maggio!