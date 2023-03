Giuliana De Sio su Gabriel Garko: “Esperienza del terzo tipo” | Rapporti delicati

Giuliana De Sio ha parlato del suo rapporto col collega Gabriel Garko svelando alcuni retroscena incredibili.

Giuliana De Sio non si risparmia e parla del suo rapporto particolare con l’attore e collega Gabriel Garko. I due hanno recitato insieme nelle fiction Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna, quindi si conoscono molto bene. L’attrice ha voluto parlare proprio di questo rapporto così peculiare, usando parole che difficilmente ci dimenticheremo.

Nata a Salerno, De Sio è una delle attrici italiane più note e apprezzate nel nostro paese. La sua carriera come attrice inizia a Roma, dove tramite alcune conoscenze intraprende la carriera nel mondo della recitazione. Dopo alcuni provini, viene scritturata per lo sceneggiato Una donna del 1977, tratto dal romanzo di Sibilla Aleramo e prodotto dagli studi Rai.

Nel 1983 raggiunge la notorietà anche tra gli amanti del cinema, recitando in Sciopèn, Scusate il ritardo di Massimo Troisi e Io, Chiara e lo Scuro di Maurizio Ponzi. Quest’ultima interpretazione le ha fatto guadagnare il David di Donatello e il Nastro d’argento. Nel corso della sua carriera ha interpretato ruoli in numerosi film, passando da quelli più drammatici a commedie romantiche. Ha inoltre partecipato a diverse miniserie come Cuore e La piovra 3.

La carriera di Giuliana De Sio

Negli anni ’90 la sua carriera si è fermata e l’attrice non ha ricoperto nuovi ruoli. Il successo è tornato all’inizio degli anni 2000, quando ha recitato in Gli amici di Gesù – Maria Maddalena, Il bello delle donne, dove è protagonista per tutte e tre le serie, in Caterina e le sue figlie e Mogli a pezzi. Giuliana De Sio è tornata anche a interpretare alcuni ruoli a teatro.

Il 15 dicembre 2011 l’attrice viene ricoverata d’urgenza per dolori al torace; le viene diagnosticata una pleurite con doppia polmonite, ma la diagnosi si rivela sbagliata: il 31 dicembre viene colpita da una trombosi venosa profonda e un’embolia polmonare. Fortunatamente, dopo una settimana l’attrice ha comunicato di essere definitivamente fuori pericolo.

Il rapporto con Gabriel Garko

De Sio ha recitato con moltissimi attori italiani durante la sua carriera, e uno di questi è stato proprio il sex symbol Gabriel Garko. Intervistata da Caterina Balivo nel programma Vieni da me, l’attrice ha parlato del suo rapporto col collega dedicandogli parole molto particolari.

“Recitare con Gabriel Garko si è rivelata un’esperienza del terzo tipo!” ha detto scherzosamente, ricordando poi in modo affettuoso il loro rapporto: “Ho fatto solo una battuta. Garko è un ragazzo simpatico e per bene!” ha chiarito. Sembra che tra i due ci sia un bel rapporto di amicizia che dura ancora dopo diversi anni.