Nadia Rinaldi: “Mi è stata tolta la pelle” operazione finita male | Agghiacciante

L’attrice Nadia Rinaldi ha raccontato la sua esperienza con un intervento di mastoplastica riduttiva finito male.

Nadia Rinaldi è un’attrice romana, tra gli allievi del Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, durante il quale ha avuto la possibilità di lavorare insieme al grande attore in alcuni spettacoli. Si è specializzata come caratterista, prendendo parte a film di successo come Faccione (1991), esordio alla regia di Christian De Sica. In seguito prese parte a diverse commedie di Natale di Enrico Oldoini e ottenne poi ruoli da protagonista in film come Miracolo italiano (nell’ultimo episodio), S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, di Carlo Vanzina, e Una milanese a Roma di Diego Febbraro, dove affiancava Nino Manfredi e Anna Longhi.

Negli anni seguenti ha girato anche alcuni spot per Conad e Parmacotto e nel 1998 fu l’antagonista in Il fantasma dell’Opera di Dario Argento nel quale interpretava il personaggio di Carlotta Altieri. Il pubblico televisivo la ricorderà, inoltre, in diverse fiction di successo come la prima stagione di Un medico in famiglia accanto a Andrea Buscemi con cui interpretava la vicina di casa della famiglia Martini. In seguito nel 2004 ha fatto anche la sua prima esperienza nel reality show con la sua partecipazione al programma La Talpa.

Gli anni Novanta furono per lei un periodo molto florido durante il quale lavorò con registi del calibro di Enrico Lamanna, Giorgio Strehler, Gianfelice Imparato e, per la terza volta, con Gigi Proietti, nel 1994, nella commedia Per amore e per delitto. Nel 2013 ha poi partecipato come concorrente al talent show Jump! Stasera mi tuffo, con la conduzione di Teo Mammucari. Nel 2018 partecipa inoltre a L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. L’attrice ha avuto un figlio dal regista Mauro Mandolini.

L’intervento di bypass intestinale

Nadia Rinaldi è alta e con un fisico robusto, per diversi anni è stata in sovrappeso finché nel 2001 nono ha deciso di sottoporsi a un bypass intestinale che le ha permesso di perdere molto peso, ben novanta chili così da raggiungere il peso forma di sessantacinque chili. Nel 2003 ha sposato Ernesto Ascione e nel 2008 ha avuto la sua secondogenita, figlia però del pittore Francesco Toraldo che sposerà nel 2010.

Attualmente l’attrice vive a Roma con i due figli ma l’esperienza del bypass intestinale non è stata l’unica operazione alla quale si è sottoposta l’attrice. Lo scoro 9 marzo a Storie italiane condotto da Eleonora Daniele, Nadia Rinaldi ha raccontato di aver subito un’operazione di mastoplastica riduttiva per ridurre, appunto, il seno. Purtroppo la sua non è stata un’esperienza felice, ecco cosa è successo.

Nadia Rinaldi: “Per un anno e mezzo senza seno”

A Storie italiane, Eleonora Daniele ha affrontato il tema della chirurgia plastica e appunto Nadia Rinaldi ha raccontato la sua esperienza. L’attrice ha detto di aver rischiato la vita a causa di quell’intervento di riduzione del seno: “Mi è stato ridotto il seno però mi è stata tolta talmente tanta pelle che…”. Mentre raccontava l’attrice si è interrotta, presa dall’emozione e ha detto: “Non l’ho mai raccontato prima d’ora perché non è una cosa piacevole”. Una volta preso coraggio l’attrice ha proseguito il racconto e ha detto: “Mi si è riaperto il seno… guardandomi allo specchio vedevo addirittura le…”, si è interrotta di nuovo e allora la conduttrice le ha chiesto: “Cosa vedevi? Le ghiandole?”.

Nadia Rinaldi ha risposto: “Non le ghiandole, vedevo le protesi. Mi si è riaperta tutta la cicatrice, ho cominciato a perdere liquido e ho rischiato di andare in setticemia”. L’intervento risaliva al 2014, in seguito al forte dimagrimento dovuto al bypass: “Probabilmente mi hanno messo una protesi troppo grande e la pelle non ce l’ha fatta. Ero a letto. Mi sono alzata per andare in bagno e mi sono accorta che stavo perdendo liquido da tutte le parti. Mi hanno operata subito togliendomi tutte le protesi e per un anno e mezzo sono rimasta senza seno”.