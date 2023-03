Cristiano Malgioglio: spuntano i figli segreti | Li ha sempre tenuti nascosti

Rivelazione shock: Cristiano Malgioglio ha dei figli segreti di cui non aveva mai parlato a nessuno. Ecco chi sono.

Oltre ad essere un cantante molto amato, Cristiano Malgioglio è considerato uno dei più grandi parolieri italiani. Sono suoi brani come L’importante è finire, Ancora ancora ancora, Testarda io, Cocktail d’amore, Forte forte forte e Gelato al cioccolato. La sua carriera è iniziata negli anni ’70, quando, dopo essersi trasferito a Genova, conoscerà alcuni artisti come Luigi Tenco, Gino Paoli e Fabrizio De André.

Proprio quest’ultimo lo porterà a Milano e gli procurerà un colloquio con una casa discografica milanese. L’esordio come autore avviene poi nel 1972, quando scrive Amo per Donatella Moretti. Qualche anno dopo vince il Festival di Sanremo come autore con Ciao cara come stai?, scritto insieme a Italo Ianne e interpretato da Iva Zanicchi.

Alla fine degli anni ’70 comincia anche a farsi conoscere come interprete, con canzoni come Scandalo, Maledizione io l’amo e Sbucciami. Gli anni ’80 e ’90 lo consacrano al grande pubblico, sia come autore di testi che come cantante, e comincia diverse collaborazioni anche all’estero. Negli anni 2000 arriva anche la notorietà televisiva, quando affianca Massimo Giletti nella conduzione di Casa Raiuno e quando poi diventa opinionista de I raccomandati di Carlo Conti.

Il successo di Cristiano Malgioglio

Il successo di Cristiano Malgioglio non si è mai arrestato e, anzi, si è rafforzato con gli anni. L’autore ha partecipato anche ad alcuni reality, come L’isola dei famosi e il Grande Fratello VIP. È proprio durante questa esperienza che ha ottenuto popolarità anche tra i giovanissimi, diventando il concorrente più amato dell’edizione.

L’autore ha continuato anche la sua produzione artistica, con successi come Danzando danzando e Mi sono innamorato di tuo marito. Dal dicembre 2022 conduce Mi casa es tu casa su Rai 2, un programma che riprende il format di A raccontare comincia tu, l’ultimo programma di Raffaella Carrà.

I tre figli segreti

Malgioglio è sempre apparso molto esuberante, una persona che parla a cuore aperto e senza mezzi termini, estroverso fino a essere a volte “eccessivo”. C’è però una parte di lui che rimasta sempre piuttosto privata e di cui l’autore ha parlato raramente; una parte che riguarda la sua famiglia allargata e una scelta che ha preso diversi anni fa.

Il cantante e autore ha infatti rivelato di occuparsi ormai da anni di tre ragazzi cubani, anche se a distanza. Si chiamano Omara, William e Riccardo, e l’autore è molto legato ai tre, soprattutto a Omara. “Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei” ha spiegato, rivelando poi che viaggia spesso a Cuba per incontrarli.