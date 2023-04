Carlo III rifiuta il titolo di Re, adesso è ufficiale e la Corona trema | FOTO

Il sovrano d’Inghilterra non vuole apparire come Re e la notizia spiazza i sudditi. Scopriamone i dettagli.

Il 6 maggio è sempre più vicino e l’incoronazione di Carlo III e della consorte Camilla Parker-Bowles è l’evento più atteso dall’intero mondo. Quel giorno entrambi i coniugi verranno proclamati rispettivamente Re e Regina Consorte del Regno Unito.

Tuttavia, sembra proprio che per questa data, molto importante e significativa per la storia inglese, ci saranno soprese inaspettate e pericolose. Tuti i sudditi si domandano se Harry e Meghan presenzieranno e, nel caso, se si comporteranno in maniera adeguata o faranno scoppiare un altro scandalo.

Il figlio della compianta Regina Elisabetta II ha aspettato per ben 70 anni questo giorno, dal momento che Carlo è diventato erede al trono quando la madre era stata proclamata Regina d’Inghilterra dopo la morte del padre Giorgio VI. Doppo 70 anni di attesa, Carlo è diventato l’erede al trono più longevo di tutti i tempi.

La corona che dovrà indossare il prossimo 6 maggio sarà un peso importante da sostenere, sia in maniera figurativa che letterale, dal momento che l’oggetto pesa più di due chili. Inoltre, la corona dovrà subire una modifica, perché la testa del sovrano è più grande della circonferenza della corona e, quindi, dovrà essere allargata.

Un’ardua sfida per Re Carlo III

Il sovrano d’Inghilterra ha scoperto, e sta scoprendo, a sue spese, che il ruolo che da Re che ricopre è molto difficile e pieno di responsabilità. Inoltre, il primogenito di Elisabetta si vede costretto a fare i conti con i sudditi che avrebbero preferito vedere salire al trono il Principe William con la consorte Kate.

Infatti, per molti inglesi sarebbe stato più consono avere William e Kate come regnanti, sia per la loro età sia, soprattutto, per il fatto che William è figlio dell’amatissima Lady Diana. Il ruolo ricoperto da Re Carlo III è molto complicato da gestire, anche perché il sovrano ha preso il posto della Regina Elisabetta, simbolo del Novecento, molto amata e rispettata da diverse generazioni.

Re Carlo III in vesti non adatte al suo ruolo

Il pittore e ritrattista Alastair Barford ha realizzato il primo ritratto da regnante di Re Carlo III. Il dipinto ad olio, però, non gli è stato commissionato dai membri della Famiglia Reale, ma da un’agenzia di comunicazione chiamata Illustrated London News.

L’artista ha rappresentato Carlo III non in alta uniforme con scettro e corona, come ci si sarebbe aspettati di vedere, ma con un abbigliamento meno formale. Infatti, nel dipinto Re Carlo III indossa una giacca blu con cravatta e pochette rosa e un bracciale regalatogli da Domingo Peas, leader amazzonico. Questo quadro simboleggia come Re Carlo III voglia apparire più borghese, vicino ai suoi sudditi.