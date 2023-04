Oroscopo: ecco chi vince in amore, le tre coppie più affini secondo i pianeti

Ecco una lista delle tre coppie più compatibili secondo lo zodiaco. Se cercate delle risposte continuate a leggere.

Amanti dell’Oroscopo tutti attenti! Qui si parla di amore e compatibilità ma soprattutto di quelli che secondo l’Astrologia sono i segni più affini e che potranno durare per più tempo se non raggiungere il cosiddetto “e vissero felici e contenti per sempre”.

Come sempre quelle dell’Oroscopo sono solo delle indicazioni e vanno prese con il giusto peso senza lasciarsi ossessionare troppo da ciò che viene scritto. Tuttavia, l’Astrologia si occupa comunque di dare una sua particolare forma al nostro modo di vivere la realtà concentrandosi sulle congiunzioni astrali e sull’allineamento dei pianeti.

In questo caso il focus è l’amore e proprio l’Oroscopo ci indica tre coppie di segni zodiacali che stando a quanto studiato sembrano essere davvero perfette. Delle volte per innamorarsi basta avere interessi comuni e passioni vicine, altre volte basta che l’affinità venga da una strana chimica inspiegabile.

Questa attrazione oggi la spieghiamo con l’Astrologia che a modo suo ci illustra tre coppie di segni assolutamente affini e che avranno vita lunga in amore. Si tratta, in ordine di compatibilità della coppia Ariete – Leone, Vergine – Scorpione e in ultimo Pesci – Gemelli.

La coppia Ariete – Leone

L’unione di coloro nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone è una combinazione a dir poco esplosiva. Entrambi grandi spiriti liberi, sono guidatI da interessi simili ma allo stesso tempo sono abbastanza egoriferiti. Alla base di una probabile relazione tra loro c’è una chimica incredibile che si manifesta sotto le lenzuola.

Ariete e Leone sono segni particolarmente determinati, per questo potrebbero metterci parecchio impegno nel far funzionare una possibile storia d’amore. Il loro lato istintivo, però, è un ostacolo da superare in quanto spinge questi segni a gettarsi a capofitto nella situazioni senza pensare alle possibili conseguenze.

Vergine – Scorpione e Pesci e Gemelli

Subito dopo in lista c’è la coppia composta dai Vergine e Scorpioni, molto simili per quanta riguarda la sfera della razionalità. Sono persone leali e pazienti e spesso ponderano entrambi molto bene tutto prima di prendere delle decisioni. Questo li rende una coppia davvero in sintonia e perfettamente compatibile.

Per quanto riguarda la coppia dei segni dei Pesci e Gemelli, l’intesa è assolutamente assicurata soprattutto perché tutti e due sono grandi appassionati di arte e libertà. Il loro rapporto è caratterizzato da rispetto reciproco e tanta voglia di stare in compagnia data la loro natura amichevole e socievole. Una connessione che sembra solida e davvero unica: si supportano in ogni occasione riuscendo a bilanciare serietà a momenti di divertimento e gioco.