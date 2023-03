Oroscopo: periodo terribile per questi segni zodiacali | Tenete gli occhi aperti

Purtroppo per alcuni segni zodiacali a breve comincerà un periodo piuttosto difficile. Ecco cosa accadrà e come potete prepararvi.

L’inizio della primavera doveva portare buone notizie, ma a quanto pare non sarà così per tutti i segni zodiacali. Alcuni infatti dovranno affrontare un periodo turbolento, pieno di difficoltà e problemi. Purtroppo le stelle sono state chiare: prossimamente la vostra pazienza e felicità saranno messe a dura prova.

Marzo è un mese un po’ “pazzo”, un periodo durante il quale non è solo il tempo a fare i capricci, ma anche la fortuna. Anche se ormai siamo a inizio aprile, l’influsso del mese continua a farsi sentire e lascerà dietro di sé una scia di difficoltà per alcuni segni sfortunati.

Sono tre in particolare i segni che soffriranno più degli altri per questo passaggio. La buona notizia è che questo periodo non dovrebbe durare molto, e che già a fine aprile la fortuna tornerà dalla vostra parte. Bisogna comunque prepararsi al meglio per affrontare queste settimane difficili.

Armatevi di pazienza e non lasciatevi abbattere: non durerà per sempre. Non riuscirete a controllare la sfortuna, ma quel che potete fare è cercare di mantenere la calma per non peggiorare situazioni che già di per sé saranno complesse. Che sia a lavoro, in famiglia o con gli amici, non fatevi prendere dalla rabbia o dallo sconforto.

Segni zodiacali: i più sfortunati delle prossime settimane

Le stelle hanno stilato una lista dei segni che prossimamente saranno messi a dura prova. Sono tre in questo caso, e in cima agli altri troviamo l’Ariete. Purtroppo per le persone nate sotto questo segno, emergeranno problemi di natura sia economica che sentimentale. Cercate di non lasciarvi abbattere, e di fare attenzione invece alle finanze. Occhio alle incomprensioni col partner: ce ne saranno diverse, ma dovrete mantenere i nervi ben saldi.

Troviamo poi il Sagittario: anche lui dovrà fare i conti con finanze sempre più ristrette. Per un po’ dovrete rinunciare ad acquisti superflui se non volete che il conto in banca si svuoti. Attenzione anche sul lavoro e a non farvi trascinare in progetti che possono sottrarvi tutte le forze.

Preparatevi al peggio

Infine, il terzo segno sulla lista nera delle stelle è la Vergine. Periodo buio in arrivo per voi, con tante difficoltà soprattutto a livello emotivo. Non permettete alla sfortuna di distrugga la relazione col vostro partner: per quanto doloroso, è solo un periodo che finirà, dopo il quale potrete tornare a respirare.

In generale, il consiglio è di risparmiare e fare attenzione a come vi comportate con gli altri. L’influsso negativo potrebbe farvi agire in modi imprevedibili e farvi dire cose che in realtà non pensate: non lasciate che un periodo di difficoltà rovini tutto ciò che avete costruito. Tenete duro e passerà tutto!