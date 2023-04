Amici: “Non ero cosciente” succede il caos nel programma | Maria corre ai ripari

Nella fase finale di Amici le cose si fanno sempre più dure. A soffrire questa volta un’alunna tra le più amate ma il motivo è devastante.

Il programma di Maria De Filippi, Amici è sicuramente uno dei più amati non solo delle reti Mediaset ma anche di tutta la televisione italiana. In onda da oltre vent’anni il format continua a macinare successi oltre che a sfornare artisti del calibro di Emma Marrone e Sangiovanni ma solo per dirne alcuni.

Anche quest’anno come sempre l’edizione è caratterizzata dalla presenza di ballerini e cantante molto talentuosi che si servono del percorso scolastico e dell’aiuto dei professori per sbocciare e mettere in pratica la loro creatività.

Giunti alla fase finale della trasmissione le cose si stanno complicando in quanto puntata dopo puntata durante il serale gli alunni sono costretti ad abbandonare il loro sogno di vincere Amici.

I rapporti instauratisi tra i ragazzi sono davvero importanti e ogni ballerino o cantante ha imparato a conoscere l’altro e ad apprezzarne il talento. Per questo, infatti, dopo così tanti mesi insieme, separarsi è difficile tanto da scatenare reazioni inaspettate.

Le lacrime di Angelina Mango

Nell’ultima puntata del serale a subire per prima un scontro davvero inaspettato è stata Angelina Mango che ha visto due dei suoi amici a rischio eliminazione. Si tratta di Wax che ha affrontato una sfida al ballottaggio contro Samu uscendone però vincitore. Prima di conoscere l’esito, tuttavia, Angelina era completamente disperata dall’idea di perdere i suoi compagni come testimoniato dalle parole che si è scambiata con Wax in casetta.

“Non fare più di questi scherzi… Facciamo che questo vale come pesce d’aprile… Che ballottaggio di mer*a, il peggiore del mondo! Ballerine e guantoni mi ha steso, non ero cosciente… Più tu cantavi, e più io piangevo…”, ha detto Angelina a Wz il quale ha replicato: “A me sta insegnando tanto… Se devo guardare come sono entrato, sono cambiato tanto. Ora devo cercare di mantenerli, questi insegnamenti.” La cantante, d’accordo, ha detto: “Io, probabilmente, la cosa che ho imparato qua dentro è affrontare le cose subito, non scappare. Io fuori scappo sempre: non ce la faccio, ma qua non puoi…”

Le parole tra Wax e Angelina

La conversazione è poi continuata con il cantante che ha affermato: ” “Hai ragione, non scappare. Io non sono mai scappato: me l’hanno insegnato i miei genitori…”. E ancora: “Però, qua dentro ho imparato a non tradire le emozioni, non tradirmi. Le tradivo fingendo: a me veniva facile. Fuori mi manipolavo tanto. Prima di entrare qua, non piangevo da 5 anni, ora piango mentre canto una canzone… Per me, questa è una scoperta.”

Amici sta per finire e la concitazione per la fase finale sta raggiungendo livelli molto alti. I ragazzi sono sotto pressione e tendono a lasciarsi andare all’emotività. Adesso, però, è importante andare dritti come un treno e guardare all’obbiettivo: raggiungere la finale.