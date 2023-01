Enrico Papi: dopo tanti anni viene a galla una triste verità su Sarabanda e la sua fine

Il conduttore Enrico Papi ha fatto delle rivelazioni scioccanti sul suo passato. In particolare, riguardano uno storico programma da lui condotto e fa alcune insinuazioni sulla gestione dello show. L’uomo è apparso amareggiato ma adesso fa chiarezza sulla questione.

Enrico Papi è uno dei conduttori più apprezzati in Italia, idolo di diverse generazioni. I suoi programmi sono diventati dei veri e propri cult della televisione e dopo un periodo lontano dai riflettori Papi è tornato nuovamente in auge.

L’uomo ha trovato un grandissimo successo negli anni Novanta grazie alla conduzione di programmi come “Matricole e Meteore”, “Il gioco dei 9”, “Beato tra le donne”, “Distraction”, “La ruota della fortuna”, “Prendere o lasciare”, “Transformat” per citarne solo alcuni.

Enrico Papi successivamente è passato ad altre reti finendo a presentare ad esempio Name That Tune su LA 7 per diverse edizioni. L’uomo dopo aver riottenuto il successo e la risonanza che ha sempre meritato è stato chiamato nuovamente nella rete che lo ha reso celebre, Mediaset e precisamente a Canale 5.

Enrico Papi, infatti, è stato al timone di un’edizione di Scherzi a Parte e Big Show sebbene per entrambi le trasmissioni non abbia ottenuto dei degni risultati in termini di audience. Ma Papi ha qualcosa da rivelare anche sul suo passato e in alcune dichiarazioni si è tolto qualche sassolino nella scarpa su alcune querelle accadute.

Le confessioni di Enrico Papi

Il programma sicuramente più importante per Enrico Papi è stato Sarabanda. Il conduttore è tornato sull’argomento in un’intervista concessa a Blogo riportata in parte dal portale political24.it. Enrico Papi ha espresso il suo parere sulla chiusura di Sarabanda, trasmissione amatissima da tutti.

Ecco le sue parole: “No. Non fu chiuso per calo di ascolti. Andava benissimo, era un programma di grandissimo successo. Fu chiuso per altri motivi, che non sto qui a dire. Chi sa, sa. Non mi sembra il momento di fare polemica. Diciamo che il calo di ascolti fu provocato da decisioni prese sul programma”.

Seguendo queste parole pronunciate da Enrico Papi, il conduttore non sarebbe stato d’accordo con la chiusura del programma soprattutto perché dietro questa decisione ci sarebbe stata una presa di posizione aziendale. All’epoca, la rete avrebbe voluto cambiare le carte in tavola e cambiare lo show con lo scopo di fargli perdere ascolti e quindi cancellarlo.

Sarabanda, infatti, ha avuto sempre un grandissimo successo guadagnandosi il primo posto come gioco musicale più amato dal pubblico. Chissà se con decisioni diverse, Sarabanda sarebbe potuto arrivare in questi anni con lo stesso hype del passato.