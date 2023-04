Test visivo difficilissimo: trova il topolino, se ci riesci sei un genio | Il 99% fallisce

Questo rompicapo è uno dei più tosti in circolazione, ma se ne vieni fuori significa che sei veramente geniale.

Per allenare le nostre capacità intellettive non dobbiamo far altro che cercare in rete test visivi ed illusioni ottiche ogni giorno. Mettendoci alla prova in maniera continua, la nostra mente e il nostro cervello possono sviluppare abilità che prima non venivano quasi mai utilizzate.

La vista è il nostro senso più importante e, se allenata in maniera adeguata, potrebbe ottenere delle caratteristiche davvero impressionanti. Per questa ragione, la maggior parte dei test per allenare la mente si basano su illusioni ottiche, rompicapi e test visivi.

Quando osserviamo un’immagine, le cose che ci saltano subito all’occhio sono i colori, le forme, le soggetti rappresentati e la profondità. Ma ci sono altri elementi più difficili da notare che caratterizzano un’immagine. I test visivi servono proprio a sviluppare le doti che ci permettono di notare i minimi dettagli.

Se allenassimo la nostra mente e il nostro cervello a percepire elementi che in un primo momento sembrano invisibili, allora la nostra vista aumenterebbe il livello delle sue capacità e ci permetterebbe di vedere cose che prima ignoravamo completamente. Sono i piccoli dettagli a formare il grande insieme ed è utile tenere conto anche di loro.

Trova il topolino e sei un gatto astuto!

Nel test visivo che trattiamo oggi abbiamo un’immagine con tantissimi piccoli funghetti colorati a pois. Tra questi numerosi funghi coloratissimi, si nasconde anche un piccolo topolino. Dovete aguzzare bene la vista e provare ad individuare il simpatico roditore nel minor tempo possibile.

Il massimo di tempo che potete utilizzare per ricolvere la prova sono 9 secondi esatti. Se trionfate entro lo scadere del tempo, siete veramente geniali e potete autoproclamarvi re o regine dei test visivi. Se, invece, non siete riusciti a vedere il topo non buttevi giù: ve lo indichiamo nell’immagine di sotto.

Test del topolino: la soluzione

La soluzione al test visivo è presto detta: il topo da trovare si trova in basso a sinistra, sopra un fungo arancione con i pallini gialli. Se l’avevate individuato da soli, complimenti! Poche persone sono riuscite nell’ardua impresa.

Se siete tra quelli che hanno fallito, non disperate: allenatevi ogni giorni con diversi tipi di test visivi e vedrete che le vostre capacità visive e mentali aumenteranno sempre di più. Per fortuna, il mondo del web è stracolmo di vari test visivi ed illusioni ottiche.