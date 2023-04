Giuseppe Giofrè sotto copertura, ecco perché Maria l’ha scelto | Retroscena inaspettato

La Queen di Canale5 ha messo il ballerino nella giuria di Amici 22 e il motivo ha lasciato tutti a bocca aperta.

Giuseppe Giofrè è un ballerino conosciuto a livello internazionale per il suo talento e la giovane età. Tuttavia, per il pubblico italiano è diventato famoso da quando ha preso parte all’edizione di Amici del 2012. Amici è il famoso talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e quell’edizione è memorabile anche per altri protagonisti.

Infatti, Amici 2012 è ricordata dagli italiani anche per il triangolo amoroso successo tra Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ad ogni modo, Giofrè riesce a distinguersi dalla massa, arrivando primo nella sezione Ballo. Questa vittoria gli consente di ottenere una borsa di studio per perfezionarsi a Los Angeles, alla Millenium Dance.

La sua bravura e l’esperienza accumulata consentono a Giuseppe di lavorare al fianco di star mondiali come Jennifer Lopez, Ariana Grande e Taylor Swift. Il giovane è riuscito ad entrare anche nel corpo di ballo dell’edizione inglese del talent show X-Factor. Giofrè ha avuto meno successo con la musica, sponsorizzato da Mara Maionchi, insegnante ad Amici 2012.

Nella ventesima edizione del talent della De Filippi, Giuseppe ritorna come ballerino professionista. Dopo essersi preso un anno di pausa dal lavoro, Giofrè è ritornato dalla Queen Mary, prendendo parte al serale di Amici, iniziato lo scorso 18 marzo. In questo caso, però, il giovane uomo ricopre un ruolo completamente diverso.

Il nuovo compito assegnato a Giuseppe Giofrè al serale di Amici

Il serale di Amici 22 ha il corpo docente diviso in tre squadre capitanate da due professori: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro – Arisa e Lorella Cuccarini – Emanuel Lo. La giuria, invece, è composta da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Quindi, Giofrè è tornato in veste di giudice, ma la realtà è diversa.

Infatti, come lui stesso ha ironizzato su Instagram, il suo ruolo è quello di disturbatore. Il pubblico si è stupito del fatto che fosse proprio lui a ricoprire tale compito, perché Malgioglio sarebbe stato più consono e adatto per disturbare. In ogni caso, ad ognuno il suo.

Giuseppe Giofrè e la sua vita sentimentale

Il giovane ballerino è sempre stato molto geloso della sua privacy, cercando in tutti i modi di non far interagire troppo la vita professionale con quella privata. Tuttavia, recentemente è stato ospite a Verissimo assieme a Bravi e Cristiano e si è visto costretto a rivelare il suo status “per colpa” del collega Malgioglio.

Infatti, i tre ospiti hanno rivelato a Silvia Toffanin la loro situazione amorosa, spronati soprattutto da Cristiano. Michele Bravi ha fatto intendere di avere una relazione con un ragazzo turco, mentre Giuseppe Giofrè ha svelato di avere un ragazzo a Los Angeles. I due giovani hanno spifferato i loro amori incalzati da Cristiano Malgioglio e la Toffanin ha scoperto così i loro segreti.