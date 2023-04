GF Vip: ex concorrente spiffera tutto “Eravamo informati, non sapevamo la gravità”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip spiffera tutto ciò che ha vissuto nella casa più spiata d’Italia.

La sua partecipazione al GF Vip 2020 ha certamente fatto parlare tutti: Antonio Zequila è stato al centro di numerose discussioni che hanno animato la casa e fatto infervorare i fan molte volte. Oggi Zequila torna a parlarcene, mettendosi a nudo.

L’attore cinematografico e di fotoromanzi, ha partecipato a molti reality, tra cui anche L’isola dei Famosi e ha da sempre fatto parlare di se, mostrandosi come uno dei personaggi più in vista e anche criticati.

Zequila ha deciso di rivelare alcuni dettagli della sua partecipazione al GF Vip del 2020, raccontandoci quello che ha vissuto, dandoci il proprio punto di vista e, inoltre, senza risparmiarsi critiche, sugli ospiti di quest’ultima edizione.

In un’intervista per Turchesando, programma su Radio Cusano Campus di Turchese Baracchi, ha, infatti, fatto un resoconto della sua permanenza all’interno della casa più amata degli italiani, ricordando diversi momenti e lasciandoci considerazioni personali sui nuovi concorrenti.

Ecco le dichiarazioni di Antonio Zequila

Una permanenza sicuramente degna di attenzione, quella di Antonio Zequila nella casa del Grande Fratello, e in attesa del ritorno della nuova edizione del programma più seguito di sempre, l’attore ci racconta meglio la sua avventura.

L’attore ha parlato di un periodo molto cupo che stava attraversando durante la sua partecipazione al programma. Il motivo era da collegarsi alla perdita del padre, che lo ha trascinato in una situazione altalenante e piena di sbalzi d’umore: ciò che è stato, appunto, visto all’interno della casa in cui devi mostrarti a tutti con le tue debolezze. In più era lo stesso periodo del Covid, e ciò che gli ha dato forza è stato proprio la volontà di intrattenere un pubblico alle prese con quel brutto momento. La ricorda, ha aggiunto, anche come una delle esperienze più belle dichiarando, inoltre, di non aver più contatti con la Volpe.

Le parole taglienti di Zequila sui nuovi concorrenti

Dulcis in fundo, Zequila si è espresso sul conto di alcuni protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, criticando i comportamenti adottati soprattutto dal giornalista e conduttore televisivo Attilio Romita, conosciuto dall’attore da tanto tempo, verso Sarah Altobello.

Zequila ha insistito sul fatto che Attilio si sia mostrato appieno con tutti i difetti che lo contraddistinguono, perdendo la stima in lui e criticando aspramente il suo atteggiamento nei confronti di Sarah, che secondo Zequila non è stata rispettata, perché “tutte le donne” dice, “vanno invitate a cena senza vergognarsi”.