Oroscopo: per tre segni la settimana si prospetta disastrosa | Preparatevi al peggio

Ecco quali sono i tre segni zodiacali che devono prepararsi al peggio.

Per tre segni zodiacali c’è da preoccuparsi: ad aspettarli c’è una settimana davvero disastrosa. I tre dovranno essere pronti a tutto per riuscire ad affrontare situazioni insidiose e turbolenti.

Non sempre si può essere baciati dalla fortuna: bisogna essere preparati a ogni evenienza, così da ritrovarsi non troppo a disagio e senza armi nel caso in cui ci si presenti davanti una settimana come questa.

L’importante, in questi casi, è non perdersi d’animo e riuscire a cavarsela in ogni situazione. Noi possiamo aiutarvi a prevenire alcune conseguenze, avvertendo proprio coloro ai quali toccherà questa brutta settimana.

Tre sono i segni a cui spetterebbero problemi e tensioni. Tutti saranno curiosi di sapere di chi si tratta, e adesso lo sveliamo. Avete paura tocchi proprio a voi? Controllate se c’è il vostro segno.

Un mese difficile per 3 segni: ecco quali sono

Chi sono i tre segni sfortunati? Eppure, gli stessi avevano goduto di una grande fortuna nel mese precedente, che li aveva riempiti di traguardi. Adesso, tuttavia, la situazione sembrerebbe essersi ribaltata completamente.

In primo luogo, c’è chi è nato sotto il segno del Cancro. Nessuna invida per loro, in quanto sarà un periodo difficile da punto di vista finanziario ed economico. L’invito è quello di risparmiare perché alcune spese potranno rivelarsi cospicue in maniera eccessiva. Attenti anche alle relazioni famigliari: evitate contrasti con il partner, cercate di pensare approfonditamente prima di aprire bocca, perché potreste pentirvene amaramente.

Aprile non regala soddisfazioni

Al secondo posto i Leone: in amore ci saranno complicazioni e momenti difficili. Potrebbero spezzarvi il cuore, e qualche relazione rischiare di avere una breve durata. Non siate lascivi e dedicatevi alla persona amata, perché non coltivare una relazione rischia di farvi restare con un pugno di mosche. Guardate bene anche l’aspetto economico: non ci saranno altre fortune come a marzo. Anche i rapporti amicali subiranno delle insidie, tenetevi stretti gli amici ma fate distinzione tra chi lo è davvero e chi invece si rivelerà propenso a tradirvi.

Infine, il segno dei Pesci. Una serie di angosce e inquietudini vi condanneranno a un periodo di forte tensione e trambusto. Ci saranno cospicue perdite di denaro, e i problemi potranno intaccare anche la relazione con il proprio partner: ci potrebbero essere dei ripensamenti. Tuttavia, non temete, affrontata questa tempesta la situazione promette di migliorare e andare verso un periodo migliore.