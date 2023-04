Giacomo Urtis ha nascosto un segreto per anni, sua moglie | Ecco chi è

Giacomo Urtis nasconde un segreto: l’ex gieffino non lo ha mai rivelato, ma ora arriva la conferma da una persona molto vicina a lui.

Chi ha seguito le varie edizioni del GF Vip si ricorderà di Giacomo Urtis, medico e personaggio televisivo molto conosciuto in Italia. L’uomo è nato nel 1977 a Caracas ma ha origini sarde. Da piccolo è tornato ad Alghero, il paese d’origine dei genitori, ed è cresciuto lì.

Si è laureato alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, specializzandosi in Dermatologia e Venerologia. Fin da bambino ha nutrito una passione per la bellezza e l’estetica, e infatti poi ha scelto di seguire un master in quella branca ed esercitare la professione di chirurgo estetico.

In realtà l’uomo non ha mai conseguito la specializzazione ed è finito al centro di un indagine voluta dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica, che ha affermato che l’uomo non può essere considerato un chirurgo plastico ed estetico. Nonostante questo sono ancora tanti i vip che si affidano alle sue mani per ritoccarsi.

Conosciuto nel mondo dello spettacolo, è approdato nel 2017 a L’isola dei famosi, diventando uno dei personaggi più chiacchierati dell’edizione. Nel 2020 ha inoltre partecipato al Grande Fratello VIP, inizialmente solo come ospite e poi come concorrente; ha poi ripetuto l’esperienza anche l’anno successivo.

Giacomo Urtis: vita privata

Urtis non ha mai nascosto la sua omosessualità, anche se ha detto di essere stato sia con uomini che con donne. Una delle sue relazioni più note è stata quella con Rodrigo Alves, chiamato “Il Ken Umano” che oggi si chiama Jessica dopo aver cambiato sesso. Sembra che sia stata proprio questa volontà ad allontanare i due.

Oggi, da quel che sappiamo, Urtis è single e pare non avere all’attivo dei flirt. Il medico è stato ospite di Belve di Francesca Fagnani e ha rivelato di aver provato dei sentimenti per Fabrizio Corona, facendo intendere che i due abbiano avuto qualche momento intimo.

L’ex moglie del medico

Che Urtis abbia avuto diverse relazioni sia con uomini che con donne non era un mistero, ma quasi nessuno sa che l’uomo è stato sposato. A rivelarlo è stata Deianira Marzano che lo conosce molto bene. Il rumour si è diffuso mentre era nella casa del Grande Fratello: secondo Deianira, Urtis è stato sposato per ben 3 anni con una donna.

Il medico non ha mai confermato o smentito la notizia ma il web ne ha parlato per molto tempo, cercando di capire chi era la donna che è stata sua moglie per ben tre anni. Deianira non ha rivelato altro e molti fan del medico sostengono che possa essere una bufala.