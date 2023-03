“9 litri di grasso”: Giacomo Urtis cosa fai?! | Il chirurgo delle star ha esagerato

Giacomo Urtis, ecco chi è il chirurgo delle celebrità. Le origini, la formazione, la famiglia e come ha fatto a diventare famoso.

Giacomo Urtis è il chirurgo estetico famoso per essere tra i più richiesti nel mondo delle celebrità, oggi il partecipa spesso ai maggiori salotti televisivi e a molti party esclusivi organizzati dai vip, ma come è iniziata questa escalation verso la fama. Giacomo Urtis è originario di Caracas e dopo i primi anni in Venezuela si è trasferito in Sardegna con la famiglia, Regione di origine dei genitori.

In Italia si è stabilito definitivamente, precisamente ad Alghero e fin da bambino si è appassionato alla bellezza in generale con particolare attenzione all’estetica. Per questo ha deciso di intraprendere il percorso di studi che lo avrebbe condotto alla chirurgia estetica. Così Giacomo Urtis si è laureato nel 2002 in Dermatologia e Venerologia all’Università di Sassari. La specializzazione l’ha poi presa a Milano dove ha frequentato il Master in Chirurgia Estetica.

Il resto, come si suol dire è storia, Giacomo Urtis è diventato famoso come chirurgo estetico soprattutto tra le celebrità. Allo stesso tempo il chirurgo è diventato famoso anche per le diverse storie d’amore che lo hanno reso protagonista di molte pagine di gossip. Per esempio ricordiamo la molto chiacchierata storia con il Ken umano. Lui stesso però si è sottoposto a molti interventi chirurgici, infatti, rispetto a quando era agli esordi aveva un aspetto completamente diverso. Per esempio Urtis ha fatto diversi lifting per eliminare rughe e segni del tempo.

Il chirurgo delle star si è fatto togliere litri e litri di grasso

Giacomo Urtis ha dichiarato inoltre di essersi fatto togliere addirittura nove litri di grasso in eccesso. Dopo questo intervento si è fatto scolpire il corpo, facendosi rimodellare anche il lato b. Attualmente Urtis può vantare, infatti, bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e quello che lui stesso in prima persona definisce un fondoschiena a “forma di diamante”.

Come abbiamo detto oggi, Giacomo Urtis ha tra i suoi clienti diversi vip che si rivolgono a lui per la chirurgia estetica in una delle sue cliniche specializzate divise fra Roma e Milano. Il nome Urtis, infatti, è diventato un marchio di garanzia tanto da portarlo alla fama anche all’estero.

Urtis conquista il mondo dell’estetica

Giacomo Urtis ha aperto delle cliniche anche a Londra, infatti, ma non ha mai dimenticato la sua Sardegna dove gestisce anche un centro per il dimagrimento e una personale linea di cosmetici che praticamente va a ruba. Nel corso della sua carriera la fama come chirurgo lo ha portato anche a diventare famoso nello stesso mondo dello spettacolo come personaggio. Ha infatti partecipato a reality show quali L’isola dei famosi e il Grande Fratello Vip.

La fama raggiunta, dunque, nella sua professione prima e in televisione poi lo hanno inevitabilmente portato a diventare un vero e proprio influencer seguito da un ampio pubblico che gli ha permesso di raggiungere un grande seguito digitale con i suoi seicentomila followers su Instagram.