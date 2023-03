È la nipote di Iva Zanicchi ed è una cantante fortissima: ecco chi è – FOTO

Iva Zanicchi ha fatto conoscere al grande pubblico e ai suoi fan la nipote, anche lei canta e la musica le scorre nelle vene.

Reduce dal successo di Ballando con le stelle e prossima alla partecipazione come giurata di Il cantante mascherato, anche questa trasmissione condotta da Milly Carlucci, Iva Zanicchi è una delle figure più dirompenti e apprezzate nel panorama televisivo attuale di sempre. Sappiamo bene però che la carriera di Iva Zanicchi è iniziata come cantante, Iva Zanicchi è, infatti, entrata nel mondo della musica contemporaneamente a Mina, Ornella Vanoni e altre famose cantanti degli anni Sessanta.

Anche Iva Zanicchi si distinse al tempo per la sua voce, anche se in quel periodo Mina deteneva lo scettro di cantante italiana più importante finché a un certo punto non ha deciso di lasciare la scena pubblica, ritirandosi a vita privata. Nel frattempo, in parallelo alla sua carriera di cantante Iva Zanicchi portava avanti anche quella di conduttrice televisiva e così divenne presentatrice Tv fra gli anni Ottanta e Novanta. Ok, il prezzo è giusto è ancora uno dei programmi più iconici di quel periodo. Ricordiamo, e lo abbiamo visto anche nell’ultima stagione di Ballando con le stelle, che Iva Zanicchi è anche una grande interprete di barzellette.

La cantante si è, infatti, esibita anche in La sai l’ultima? altro cult della televisione italiana. Ma non solo, Iva Zanicchi è intervenuta anche in programmi come Serata d’onore e Buona domenica. A portare avanti la carriera della Zanicchi negli anni sono stati il suo talento e la sua simpatia tanto da farla apprezzare dal grande pubblico e ora possiamo dire che Iva Zanicchi, vincitrice morale dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, sta vivendo una nuova primavera nella sua carriera. Di recente, la cantante ha presentato al pubblico sua nipote, anche lei cantante.

Chi è la nipote di Iva Zanicchi

La nipote di Iva Zanicchi si chiama Virginia Catellani ed è la figlia di Michela Ansoldi, nata nel 2002. Come abbiamo detto anche lei vuole intraprendere la stessa carriera della nonna. Nel 1960 Iva Zanicchi ha vissuto una grande storia d’amore con Antonio Ansoldi, a suo tempo il direttore artistico della sua casa discografica. I due si sposarono nel 1967 ed ebbero una figlia, Michela appunto. Il loro matrimonio si concluse dopo alcuni anni e nel 1996 Iva Zanicchi ha conosciuto Fausto Pinna, che non ha mai sposato, ma che è ancora oggi accanto a lei.

Se Michela si è formata in un settore completamente diverso da quello artistico e oggi svolge la professione di psicologa, sua figlia Virginia Catellani vuole invece seguire le orme di sua nonna e Iva Zanicchi ne è molto orgogliosa. La cantante ha presentato sua nipote al pubblico televisivo durante un’intervista nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Lei ha appena 21 anni e di lei Iva Zanicchi ha speso parole bellissime.

Iva Zanicchi: l’amore di una nonna

“È una ragazza eccezionale, molto seria, molto posata. Ha una musicalità formidabile”. Queste sono state le parole di grande stima e amore espresse da Iva Zanicchi per sua nipote Virginia. Di sicuro la voce l’ha ereditata dalla nonna e la musica le scorre nelle vene dal momento che sua nonna è una delle cantanti italiane più amate e più brave. Virginia Catellani ha già un grande seguito su Instagram ma rispetto alla nonna è assai più timida e riservata.

La giovane cantante si era già fatta conoscere al pubblico televisivo nella trasmissione D’Iva, il programma condotto dalla stessa Iva Zanicchi andato in onda in occasione dei suoi 60 anni. Fu quella l’occasione per esibirsi pubblicamente cantando un brano che emozionò tutti. Il primo singolo di Virginia si intitola Sotto la luna e siamo sicuri che questo è solo l’inizio di una brillante carriera.