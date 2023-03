“Ho un fratellastro”: caos nella famiglia di Gino Paoli | Ora tutta la verità

Conoscete la moglie di Gino Paoli, Paola Penzo? Ha un ruolo molto più importante di quel che si creda nella vita dell’artista.

Tutti sanno che Gino Paoli è sposato con Paola Penzo, ma pochi sanno che la donna ha svolto compiti molto importanti per la carriera dell’artista. Lui è uno dei maggiori cantanti italiani, ha fatto la storia della musica del nostro paese. I suoi brani come Il cielo in una stanza sono intramontabili poesie in musica, che non smettono di far sognare intere generazioni anche distanti tra loro.

Durante la sua vita, Paoli ha avuto più di un amore: prima quello con Anna Fabbri, poi è stato legato sentimentalmente a Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni. Infime, ha incontrato la donna della sua vita con cui vive da quasi 50 anni: si tratta di Paola Penzo.

Oltre ad essere la sua seconda moglie, lei ha scritto alcune delle sue canzoni migliori. Anche se nessuno lo sa, perché lei non ama prendersi i meriti, è autrice di alcuni dei brani di Gino Paoli.

Chi è Paola Penzo, la moglie di Gino Paoli

Paola Penzo è una donna piena di talento: 66 anni, è sposata con Gino Paoli da più di 40 anni. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, Nicolò, Tommaso e Francesco. È una donna molto riservata, per questo si sa poco della sua persona. Essendo moglie di uno dei cantanti maggiori del panorama italiano, si trova spesso sotto i riflettori.

Sappiamo che sono una famiglia affiatatissima. A dimostrarlo sono le parole di Paoli che in un’intervista ha dichiarato senza pensarci due volte: “Senza Paola, mia moglie, non so come farei a vivere”. Ma chi è Paola Penzo e qual è la sua storia personale?

Paola Penzo: vita privata

“So di essere figlia di un grande amore – ha detto Amanda alla conduttrice – dalle cose negative ne sono derivate di positive: ho un fratellastro, Giovanni, con cui ho un rapporto profondissimo, mentre la moglie attuale di mio papà è la mia seconda mamma”. A dire queste dolcissime parole su Paola è stata Amanda Sandrelli, la figlia che Gino Paoli ha avuto dalla sua relazione con l’attrice Stefania Sandrelli. Un’ammissione commovente fatta da Mara Venier, nel salotto di Domenica In, che dimostra quanta stima scorra tra le due.

Sulla moglie di Gino Paoli circolano poche informazioni. Non si sa molto della sua carriera e del suo percorso di studi, perché la donna ha sempre cercato di tutelare la sua privacy. Prima di incontrare Gino Paoli, Paola ha intrattenuto relazioni turbolente, così come il cantante, che in un’intervista al Corriere ha ammesso: “Mia moglie Paola ha “ammazzato” tutte le altre: stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei. Non so come non scappi”.