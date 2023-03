Charlotte Casiraghi colpita da una malattia rarissima | Condizioni di salute da allarme rosso

L’ereditiera reale sta facendo preoccupare per le sue condizioni di salute. Scopriamo che cosa le sta succedendo.

Charlotte Casiraghi è la figlia dell’ex Principessa Carolina di Monaco e del suo secondo marito Stefano Casiraghi. Charlotte è amata e seguita da moltissime persone grazie alla sua forte personalità, alla sua straordinaria bellezza e alla sua innata eleganza.

Ma la Casiraghi non è solo apparenze; infatti, Charlotte ha studia presso l’Università di Parigi alla facoltà di filosofia ed ha anche pubblicato diversi articoli e saggi su alcune riviste di filosofia. Charlotte Casiraghi è dunque una donna molto impegnata ed attiva, anche dal punto di vista sportivo.

Infatti, tra le sue tante passione, troviamo l’equitazione: la Casiraghi è un’eccellente cavallerizza ed ha partecipato a molte competizioni internazionali, vincendo anche diversi premi. Il suo amore per l’equitazione l’ha spinta a fondare il Gucci Paris Masters, ovvero un evento equestre di alto livello che si tiene a Parigi ogni anno.

Il presunto malessere di Charlotte Casiraghi

Dopo la sua seconda gravidanza, l’ereditiera reale avrebbe fatto preoccupare molto i suoi sudditi a causa della sua eccessiva magrezza mostrata dal suo corpo. Stando a quanto si può leggere in una rivista francese, inoltre, Charlotte sarebbe incinta del terzo figlio, aumentando, così, le angosce dei suoi sudditi.

Alcuni rumors avrebbero parlato anche di alcuni disturbi alimentari che la Casiraghi avrebbe, includendo anche la mommyrexia, ovvero una specie di anoressia che colpisce le donne incinte. Queste, per paura di aumentare troppo il loro perso corporeo e di non raggiungere più la forma fisica da preparto, seguono una rigida dieta.

Le preoccupazioni sfatate riguardo Charlotte Casiraghi

La mommyrexia colpisce le donne che sono ossessionate dalla forma fisica e, andando all’estremo di questa patologia, ci sono future mamme che calcolano nel dettaglio il peso che il loro bimbo dovrebbe avere in ogni fase della gravidanza, così da non sforare con i chili di troppo. Seguendo questa dieta rigida e severa, le donne monitorano il loro peso e quello del feto.

Tuttavia, sia le voci sulla mommyrexia che quelle sulla presunta terza gravidanza sono state smentite, perché l’ereditiera non è incinta del terzogenito. Alla Fashion Week Parigina, Charlotte è stata vista in abito da sera che non mostrava nessun tipo di indizio da neo gravidanza. Charlotte Casiraghi si è mostrata in tutto il suo splendore, portando una borsa con la scritta “Toute personne qui tombe a des ailes”, ovvero Tutti coloro che cadono hanno le ali, titolo di una raccolta di poesie di Ingeborg Bachmann.