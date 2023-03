Lutto Peppino Di Capri, tragedia devastante: “Era la mia luce”

Peppino Di Capri si lascia andare ad una confessione drammatica su sua moglie, scomparsa nel 2019. Ecco il tristissimo racconto.

Durante una delle serate dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus ha fatto un grandissimo regalo agli amanti della musica: ha riportato al Teatro Ariston Peppino di Capri che ha cantato alcuni dei suoi più importanti successi. L’uomo ultraottantenne è apparso estremamente contento di cantare sul palco che gli ha regalato tantissimo tra cui due vittorie con Un grande amore e niente più nel 1973 e 1976, Non lo faccio più.

L’artista ha partecipato per ben 15 volte alla kermesse più importante della musica italiana regalando canzoni davvero bellissime e profonde. Tuttavia, il suo ritorno sul palco ha sorpreso un bel po’ tutto il pubblico in quanto era da parecchio tempo che l’artista non si faceva vedere sotto i riflettori. Peppino Di Capri non ha vissuto dei momenti semplici durante gli ultimi anni ed il motivo risiede soprattutto nella scomparsa del suo grande amore: la moglie Giuliana Gagliarda.

Per Peppino, Giuliana è stata una vera e propria bussola anche per il suo percorso artistico e quindi quando è venuta a mancare, tutto è letteralmente cambiato. Il loro amore è stato uno dei più belli e duraturi del mondo dello spettacolo seppure proprio Giuliana sia sempre stata lontana dai riflettori mediatici.

L’amore tra Peppino Di Capri e Giuliana Gagliarda

Giuliana Gagliarda è stata la seconda moglie del cantautore ma sono rimasti insieme fino all’ultimo in un amore che è durato oltre quarant’anni. Sposati in seconde nozze nel 1978 i due hanno avuto due figli Edoardo e Dario Faiella. Prima di lei, infatti, Peppino ha avuto un’ altra moglie ossia Roberta Stroppa ed insieme erano diventati genitori del primo figlio dell’artista Igor. Giuliana e Peppino si sono conosciuti quando era una studentessa di biologia e lei era decisamente una grande fan del cantante.

Una volta sposatasi, Giuliana non ha rinunciato alla sua professione continuando con il suo impiego di biologa lavorando per anni un laboratorio di analisi locale. Figlia di una famosa famiglia di dentisti napoletani Giuliana era decisamente più giovane di Peppino ma la vita con lei non è stata per nulla clemente. La donna è deceduta nel 2019 all’età di 68 anni a causa di una terribile malattia che non le ha lasciato scampo, ma che ha colpito profondamente suo marito Peppino.

Le dichiarazioni drammatiche di Peppino Di Capri

Il cantautore campano ha fatto delle dichiarazioni riguardo le difficoltà affrontate dopo la scomparsa di sua moglie Giuliana. “Lei era il mio punto di riferimento” ha confessato Peppino in preda allo sconforto ammettendo di non essere andato neanche al suo funerale per una ragione ben precisa. “Volevo ricordarla viva, bellissima” ha poi affermato Di Capri aggiungendo che lei era la sua luce soprattutto quando si illuminava ogni qual volta ascoltava un nuovo brano.

A Domenica In, nel salotto di Mara Venier, ha poi dichiarato di aver passato un periodo tremendo, di grande depressione in seguito alla morte di Giuliana, sentendosi perso e profondamente in difficoltà. “Ora a chi lo faccio sentire?”, ha aggiunto Di Capri ripensando a sua moglie e alla sua passione per le canzoni di Peppino. Purtroppo, la donna è venuta a mancare poche settimane prima dell’ottantesimo compleanno generando ancora più sconforto nell’animo del grande artista.