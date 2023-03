Flavio Montrucchio cambia volto: sconvolgente | Alessia Mancini furiosa! – FOTO

Flavio Montrucchio ha un aspetto diverso, come hanno notato in diverse persone. L’uomo cambia look ma la sua simpatia è sempre la stessa.

Flavio Montrucchio è un bellissimo uomo di 47 anni, divenuto un personaggio famoso dopo aver partecipato ad una delle prime edizione del Grande Fratello, reality che all’epoca era stato una vera e propria rivoluzione per l’intrattenimento. Infatti, da questi tipi di show venivano fuori dei veri e propri divi della televisione, idolatrati ed amati anche senza particolari capacità. Non è stato il caso di Montrucchio che in seguito ad anni di gavetta è riuscito ora ad ottenere un suo spazio sul piccolo schermo.

C’è stato un periodo infatti proprio dopo il successo del Grande Fratello in cui Flavio non riusciva a trovare la sua collocazione lavorativa girando come una trottola da un programma all’altro. Adesso Flavio ha davvero trovato un sua dimensione professionale grazie alla conduzione di programmi come Bake Off o Primo Appuntamento Crociera.

Vi ricordata com’era il bel conduttore? Un uomo a dir poco strabiliante dal fascino unico ed indiscutibile. Eppure, c’è una foto che ha fatto particolarmente scalpore e mostrerebbe Flavio sotto un’altra veste con grande shock di tutti.

L’amore per Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio è attore, conduttore e modello ora finalmente affermato. Ogni giorno entra nelle case degli italiani con il suo show Primo Appuntamento in Crociera rinnovato per trenta puntate extra. Ma non è solo lavorativamente che la vita di Flavio va a gonfie vele: con sua moglie Alessia Mancini il matrimonio è più solido che mai anche dopo vent’anni insieme.

Uniti dal 2003, i due hanno costruito una famiglia bellissima con i loro due bambini diventante una delle coppie più solide ed amate dello showbusiness. Si mostrano sempre felici ed in armonia anche se nonostante la facciata sia sempre positiva la coppia ha evidentemente passato dei periodi di difficoltà, per esempio dovuto ad un aborto di Alessia Mancini.

L’aspetto di Flavio Montrucchio

Montrucchio oltre ad essere attore, conduttore e molto altro si cimenta anche nel mondo dei social dove condivide momenti felici sul lavoro con gli amici e la famiglia. Dal fisico statuario agli occhi azzurri nessuno ha mai giudicato negativamente l’aspetto di Flavio Montrucchio considerato come un sex symbol della tv. Eppure, però, c’è qualcuno che ha notato qualcosa di strano in una delle foto pubblicate più recentemente da Flavio.

Un’immagine che mostrerebbe un viso fin troppo levigato per i sui 47 con una pelle liscia e tonica. In tanti hanno creduto che Flavio avesse potuto ricorrere alla chirurgica per qualche ritocchino senza alcun stravolgimento eccessivo con l’unico scopo di ringiovanirsi e rinfrescarsi il viso. Chissà se semplicemente, Flavio abbia utilizzato un semplice filtro Instagram o banalmente si continui a tene in forma sotto ogni aspetto compreso quello delle rughe.