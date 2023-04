Annalisa: cambiamento drastico, sembra un’altra persona | Fan senza parole

I fan di Annalisa sono rimasti a bocca aperta dopo aver visto il cambio drastico di look della cantante: è totalmente diversa.

A primavera c’è aria di cambiamento, e questo vale anche per Annalisa: la cantante ha deciso di darci un taglio in tutti i sensi e cambiare il proprio look. Un cambio quasi drastico, tanto che i fan sono rimasti a bocca aperta: coi nuovi capelli non sembra neanche più lei. La sua chioma rossa ormai non c’è più.

La cantante è diventata famosa nel 2011 dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda ma vincendo il premio della critica giornalista. Subito dopo l’esperienza ha pubblicato il suo primo album con l’etichetta Warner Music Italy. Da quel momento la sua carriera è stata piena di successi.

Nel 2013 ha partecipato al Festival di Sanremo presentando due brani: Non so ballare e Scintille. I due singoli hanno ottenuto un enorme successo e l’hanno portata a esibirsi in diversi Festival e spettacoli. Nel 2014 ha stretto alcune collaborazioni come cantautrice, in particolare col rapper Moreno.

Più di recente, la cantante ha collaborato con i Boomdabash per il singolo Tropicana, poi ha continuato a produrre il suo album da cui è stato estratto il singolo Bellissima, diventato un vero e proprio tormentone. Il 31 marzo scorso ha pubblicato un altro singolo, Mon amour.

Lo stile di Annalisa

La cantante ha iniziato a studiare tecnica musicale e vocale con Danila Satragno, che fin da subito ha accostato la sua voce a quella di Mina. Annalisa ha esplorato diversi generi, anche il soul e il rock, ma alla fine ha scelto il pop, e negli ultimi anni si è avvicinata molto al dance pop, all’urban pop e anche al contemporary R&B.

Tra i suoi riferimenti musicali ci sono Nick Cave, i Radiohead, Dua Lipa, Depeche Mode, Lady Gaga, Tiziano Ferro, Katy Perry, Rihanna e le italiane Elisa e Giorgia. I suoi testi sono molto vicini alle problematiche e ai temi delle giovani generazioni, ed è per questo che è molto amata.

Cambio di look

Su Instagram Annalisa ha condiviso una foto che ha spiazzato i fan: la cantante ha detto addio ai suoi lunghi capelli rossi e ha optato per un caschetto total black. Un cambio rivoluzionario che inizialmente ha scosso i suoi follower, ma poi tutti hanno concordato che il nuovo look dona davvero alla cantante.

Come mai questo cambio? È presto detto: Annalisa ha scelto di rinnovarsi in occasione del lancio del suo secondo singolo, optando per una versione più “punk” e “dark”. Qualcuno ha pensato che fosse una parrucca, ma sembra proprio che la scelta sia stata definitiva.