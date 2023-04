U&D, Martina Luchena al settimo cielo: “Piango dall’emozione” | Il post strappalacrime

Martina Luchena, volto noto di Uomini e Donne, presto diventerà mamma. La lieta notizia ha fatto commuovere il web: ecco cosa ha scritto.

Cicogna in arrivo per un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: stiamo parlando di Martina Luchena, influencer torinese di successo che ha comunicato con un tenero post su Instagram la lieta notizia.

Tutti ce la ricordiamo perché aveva partecipato al trono classico di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Abbiamo imparato a conoscerla nel dating show di Maria De Filippi, quando corteggiava l’ex tronista Riccardo Gismondi che però a lei preferì Camilla Mangiapelo.

Oggi è un’influencer di successo da milioni di followers, a cui ha comunicato di essere incinta con un post davvero strappalacrime. Ecco chi è il suo compagno e tutti i dettagli sulla loro relazione.

Martina Luchena annuncia la gravidanza su Instagram

Anche se l’esperienza a Uomini e Donne non è andata come sperava, alla fine Martina Luchena ha trovato l’amore fuori dal programma con Maurizio Bonori, attualmente CEO di una società di talent management. I due stanno insieme da diversi anni: si sono conosciuti a Corfù, durante una vacanza post maturità con le amiche, molti anni fa. Nel 2020 hanno riallacciato i rapporti, per poi diventare una coppia ufficialmente nel 2022.

Nessuno si aspettava che fossero pronti al grande passo perché non avevano mai accennato al desiderio di avere un figlio. Eppure, la Luchena è attivissima sui social: quotidianamente coinvolge i suoi followers nelle sue attività, motivo per cui i suoi followers le sono molto fedeli.

Il post strappalacrime

Una dolce sorpresa, quindi, quella annunciata pochi giorni fa con un post su Instagram. L’ex corteggiatrice di U&D ha condiviso una foto con il fidanzato, il figlio di lui nato da una precedente relazione e l’ecografia del piccolo o della piccola in arrivo. Nella foto, la Luchena è tra i due e mostra felice l’ecografia del suo bambino:

“Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi…”

Dalle sue parole traspare tutta l’emozione. Non ci resta che attendere per scoprire se sarà un bambino o una bambina!