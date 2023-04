Renato Zero confessa di essere gay | Le dichiarazioni sull’ex fanno discutere

Renato Zero si lascia andare ad alcune dichiarazioni sulla ex che stupiscono gli storici fan del cantante. L’uomo ha confessato il suo orientamento?

Renato Zero è uno dei più importanti cantanti della musica italiana. L’uomo ha sfornato grandissimi successi come “I migliori anni”, “Nei giardini che nessuno sa” o il “Triangolo” per citarne solo alcuni. Il suo stile eclettico e i suoi brani innovativi hanno reso Renato Zero un mito indiscusso per molti.

Grazie al suo approccio concettuale alla musica, Renato Zero è stato un vero e proprio antesignano di alcune tendenze odierne che spesso sono riconducibili a Achille Lauro o Rosa Chemical i quali hanno dato tanto scandalo nelle rispettive esibizioni sanremesi.

Prima di loro c’è stato senza dubbio Renato Zero che non ha mai ricercato la standardizzazione ma si è sempre distinto per originalità e sperimentazione. Nel tempo si è creata poi una fanbase incredibile, chiamati in gergo “I sorcini” che segue passo passo la sua vita e canta a squarciagola le sue canzoni.

Su di lui, comunque, il gossip non si è quasi mai rispariarmato facendo allusioni sul suo orientamento sessuale mai veramente confermato dal diretto interessato. Omosessuale o meno Renato Zero ha sempre espresso la volontà di non essere etichettato per le sue scelte amorose.

La storia tra Renato Zero e Lucy Morante

In una passata intervista con Mara Venier a Domenica In Renato Zero ha parlato dell’incredibile e profondo legame che lo uniscE ad una sua storica ex Lucy Morante. Con la donna che lui definisce moglie, in verità, non è mai andato all’altare ma ha adottato un figlio.

Sebbene Lucy e Renato si siano lasciati il loro rapporto di rispetto ed amicizia è rimasto invariato anche in virtù della serenità del proprio figlio. Un amore, quindi, il loro che non è diminuito ma ha solo cambiato la sua forma.

Renato Zero è gay?

Spinto da un forte senso della famiglia Renato Zero fa di tutto per mantenere una relazione civile con la sua ex moglie a cui sarà per sempre connesso soprattutto per l’amore che entrambi provano per il loro Roberto.

Renato non ha, ancora adesso dopo così tanti anni di carriera, nessuna intenzione di alimentare voci sulla sua sessualità anche perché andrebbero a distrarre l’attenzione dalla sua arte e musica. L’uomo non ha bisogno di un’etichetta che lo inquadri in amore ma l’unica cosa a cui aspira dal punto di vista sentimentale è una stabilità familiare senza discorsi di contorno sulla sua probabile omosessualità.