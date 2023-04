Test visivo: aguzza la vista e trova la parola nascosta | Se ci riesci sei fenomenale

Il web è invaso da milioni di rompicapi visivi, ma questo è molto difficile da risolvere. Preparatevi ad un enorme sforzo visivo.

Se si parla di allenamento fisico per mantenere in ottima salute il nostro corpo, tutti sanno che cosa fare: esercizio e avere un’alimentazione sana e nutriente. Ma quando si parla di allenare la mente e il cervello, in pochi sanno con certezza che cosa possono fare a riguardo.

Per migliorare le nostre capacità intellettuali, e averle attive il più a lungo possibile, non ci serve altro che fare esercizi mentali ogni giorno. Per allenare il cervello ci sono diverse attività fattibili: test visivi, illusioni, rompicapi, puzzle numerici ed altri ancora.

Questi test si basano quasi tutti sul migliorare le nostre capacità visive, perché la vista è il senso più importante e, se sviluppato nel migliore dei modi, può diventare quasi un superpotere. Le illusioni ottiche ci permettono di allenare parti del cervello che, normalmente, non usiamo.

I test visivi e le illusioni sono creati per ingannare l’occhio umano e fargli vedere cose che, in realtà, non ci sono. Oppure lo distraggono con altri elementi superflui per non permettergli di notare l’immagine o la parola nascosta.

Test visivi utili per potenziare la nostra capacità visiva

I rompicapi e le illusioni ottiche mettono alla prova il nostro cervello, la nostra mente e la nostra vista. Quando osserviamo un’immagine, le prime cose che notiamo sono i colori, le forme, la profondità e i soggetti rappresentati. I test visivi aggiungono altri elementi per confondere l’immagine finale che si percepisce.

Infatti, molto spesso le immagini proposte dalle illusioni ottiche sembrano muoversi proprio perché hanno determinati colori e linee che creano questo effetto ottico. Il tutto per disorientare il nostro occhio e far arrivare un’immagine distorta al nostro cervello. Come il test di oggi che, per trovare una parola celata, ci fa girare gli occhi in modo vorticoso.

Soluzione del test

Nel test visivo proposto oggi abbiamo un’immagine con dei colori e delle linee fatti appositamente per farci illudere che l’immagine stessa si muova da sola. La sfida è trovare la parola che si cela all’interno dell’illusione ottica. Dare aiuti, in questo caso, è complicato perché non si tratta di trovare un oggetto tra tanti altri.

Tuttavia, possiamo affermare che la parola da trovare è composta da quattro lettere ed è scritta in stampatello maiuscolo. Osservate l’immagine, provate ad ignorarne il movimento illusorio e notate ogni singola lettere possibile. Chi ha individuato la parola, è seriamente un genio mondiale, chi ha fallito sappia che l’allenamento lo aiuterà. Comunque, la parola da trovare è CIAO.