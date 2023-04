La scelta di Aurora fa discutere: il figlio non è nato in Italia | È scoppiata la bomba

Aurora Ramazzotti ha dichiarato di aver partorito in un’altra nazione. Le sue parole hanno lasciato tutti sgomenti.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta domenica due aprile di Cesare, il figlio avuto con il suo storico compagno Goffredo Cerza. Insieme i due hanno costruito una famiglia bellissima e nonostante siano davvero molto giovani hanno voluto subito provare la gioia di essere genitori.

La Ramazzotti ha condiviso la bellezza ma anche le difficoltà di essere madre sul suo profilo Instagram con l’obiettivo di raccontare la gravidanza attraverso un filtro d’onestà davvero incredibile. Tuttavia, sono stati tanti gli utenti che hanno commentato negativamente questa sovresposizione mediatica lamentando una certa retorica nelle sue esternazioni.

Poco importa, la Ramazzotti è abituata da diverso tempo al giudizio popolare che talvolta può essere molto duro. Infatti, Aurora, figlia d’arte ha dovuto fare i conti con chi aveva gossi pregiudizi su di lei. Certo è che avere come genitori Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti tutto sembra meno che una condanna ma questo non giustifica le ricorrenti ondate di negatività contro Aurora.

Ora, però, è un momento sereno per la conduttrice ed influencer: grazie al piccolo Cesare sta per iniziare un’avventura nuova supportata dall’amore e dalla forza del suo fidanzato Goffredo con il quale ha un rapporto davvero unico.

Le dichiarazioni di Aurora Ramazzotti su suo figlio

Ci sono alcune dichiarazioni da parte di Aurora che stanno facendo discutere che riguardano nello specifico il luogo di nascita di suo figlio Cesare. Aurora, infatti, ha deciso di dare alla luce il suo primo bambino in un’altra nazione ma le motivazioni reali vengono svelate solo ora proprio sui social della giovane donna.

“Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì” ha dichiarato sui suoi social la Ramazzotti dando finalmente spiegazioni circa la sua decisione di non fan nascere Cesare nel Belpaese. Ovviamente non è mancata la reazione del web che comunque ha sempre qualcosa da ridire e da controbattere soprattutto se si tratta della figlia di Eros e Michelle.

La maternità di Aurora Ramazzotti

Al di là delle sterili polemiche questo, per Aurora e Goffredo è un momento bellissimo fatto di scoperte continue ed una notevole prova di pazienza. Fortuna che accanto a loro ci sono i nonni Michelle ed Eros che dopo aver ritrovato la sintonia di un tempo rimangono vicini alla loro rispettiva primogenita.

In fondo, sebbene sia diventata mamma per le due star dello spettacolo italiano Aurora sarà per sempre la loro piccolina e offrirle il loro aiuto è il minimo che possono fare. Intanto, oltre ad alcuni dolci scatti della famiglia felice Aurora si sta prendendo un periodo di pausa dai social per dedicarsi al cento per cento alla sua nuova meravigliosa famiglia.