Uomini e Donne: “Sono tutti dei falsi”, scatta la denuncia della dama | Ripercussioni

Un’ex dama di Uomini e Donne è su tutte le furie e usa i social per denunciare un fatto gravissimo che coinvolge il programma.

Il dating show di Maria De Filippi finisce nella bufera per via delle inaspettate dichiarazioni di una ex dama seguitissima sui social. La sua denuncia ha sconvolto il web e fa luce su questioni insabbiate per anni.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti della rete Mediaset: ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, tiene attaccati allo schermo i telespettatori italiani, che si appassionano ai legami affettivi che nascono o terminano all’interno del programma.

Dame e cavalieri di tutte le età si rivolgono a Maria per trovare l’amore e tra sfilate, esterne e confessioni, molti di loro arrivano addirittura a sposarsi e iniziare una vita insieme al di fuori de programma. Da quando è stato unito il trono over e quello classico, U&D ha acquisito ancora più ascolti e quindi più successo.

Bufera su Uomini e Donne

Le dame che partecipano al dating show ottengono molta popolarità e continuano a godere dell’attenzione dei telespettatori anche una volta che si sono spente le telecamere. Proprio per questo, la denuncia di un’ex concorrente sta circolando ad una velocità record sul web e ha dato il via a numerosi dubbi e domande.

La donna in questione ha fatto parte del parterre di Maria De Filippi nel 2020 e in questi giorni sta facendo molto parlare di sé per via di una dichiarazione che suona come una potente denuncia, con un sottotono di accusa. Stiamo parlando di Veronica Ursida, che attualmente collabora con Massimo Giletti nel programma Non è l’Arena.

Lo sfogo di Veronica Ursida

La dama ha usato la sua popolarità sui social per dare adito a un duro sfogo finito al centro dell’attenzione mediatica. Si è lamentata delle persone che si sentono famose per delle partecipazioni tv e che, pertanto, pretendono di cenare gratuitamente al ristorante, nonostante non abbiano ricevuto nessun invito. “Ridicoli”, “Di tutto pur di apparire”, “Sono tutti dei falsi“: questi alcuni dei commenti lasciati dagli utenti.

In più, ha aggiunto che – nel momento in cui si trovano obbligati a pagare il conto come qualsiasi altro cliente – allora eliminano il tag e le storie relative al ristorante. Insomma, se non possono cenare gratis, allora non lo sponsorizzano, nonostante si siano trovati bene e abbiano passato una splendida serata.

La denuncia verso questi comportamenti eccessivamente egocentrici e pretenziosi è rimbombata pesantemente nel mondo del social e ora ci si chiede a chi si riferisse la Ursida. Forse, proprio a uno degli attuali protagonisti di Uomini e Donne.