Matteo Berrettini fuori dai giochi, troppi fallimenti | Adesso anche il problema dei soldi

Il tennista romano sta vivendo uno dei periodi più bui della sua carriera sportiva e questo sembra essere dovuto ad una certa distrazione.

Matteo Berrettini è noto per essere uno dei tennisti italiani più forti di sempre ed è stato perfino soprannominato The Hammer per la potenza dei suoi colpi. Tuttavia, in queste ultime partite da lui giocate, non fa altro che accumulare errori su errori, venendo sconfitto da tutti i suoi avversari.

Dopo diversi smacchi subiti da Berrettini, gli italiani speravano in un voltafaccia positivo all’Open di Miami ma, purtroppo, le aspettative sono state ampiamente deluse. Matteo è entrato nel tabellone principale grazie alla posizione nel ranking ATP, ma ha perso clamorosamente nella prima partita che ha giocato.

La sua sconfitta gli è stata inflitta dall’americano Mackenzie McDonald che, sebbene fosse indietro di oltre 30 posizioni rispetto all’italiano, l’ha battuto per 2 set a 0, con il risultato di 7-6/7-6. Berrettini ha sì raggiunto i due tie-break, ma la sconfitta brucia lo stesso; soprattutto per i 38 errori non sforzati.

La vita privata e lo sforzo di riacquistare vittorie

Molte persone sostengono che le sue continue e numerose sconfitte sono dovute ad un certo tipo di distrazione personale. Vale a dire, Matteo perde per colpa della sua nuova fiamma Melissa Satta che, secondo alcuni, lo distrarrebbe dalle competizioni. Ormai Berrettini è stato superato anche da Musetti e Sinner e le critiche gli piovono addosso come mai prima d’ora.

Per recuperare terreno, il tennista aveva deciso di prendere parte ai tornei Challenger di Phoenix e qui aveva ottenuto un dignitoso secondo posto contro l’australiano Vukic, tennista al 168esimo posto nel ranking. Poco tempo fa, Matteo è stato nuovamente attaccato in maniera pesante e, soprattutto, da un collega.

L’attacco grave nei confronti di Matteo Berrettini

Questa volta le accuse e le critiche sono state fatte da un asso del tennis italiano, ovvero Nicola Pietrangeli. L’ex tennista, durante la sua premiazione alla carriera della Stampa Estera, ha tirato le orecchie a Matteo, dicendo: “Mi sembra che Matteo si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis. Non vorrei che facesse la fine di Volandri, che dopo aver battuto Federer a Roma non vinse più una partita”.

Poi ha anche aggiunto: “È un bravo ragazzo, ma è un po’ com’era anche Adriano Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe… È ricco, bello, giovane, ed è fidanzato con una bella ragazza: meglio di così, come può stare? Ma in generale i tennisti sono diventati un po’ troppo ricchi”. Dunque, questa strigliata sarà servita a Matteo Berrettini o continuerà a commettere gli stessi errori?