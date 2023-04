Vergogna! Camilla offende Lady Diana: sudditi furiosi | Buckingham Palace crolla

L’ennesimo gesto sconveniente eseguito dalla moglie di Re Carlo III ha fatto imbestialire il popolo inglese. Il ruolo di Camilla è a rischio.

La Royal Family sta andando incontro ad uno dei giorni più importanti per loro, per i loro sudditi e per il loro paese. Stiamo parlando del 6 maggio prossimo, quando Re Carlo III e sua moglie Camilla saranno ufficialmente incoronati Re e Regina Consorte d’Inghilterra.

È una data importante per tutti, ma soprattutto sarà un giorno indimenticabile per Camilla Parker-Bowles che, finalmente, potrà ricevere gli onori e gli omaggi che le sono sempre stati negati a causa della forte antipatia che i sudditi provavano per lei.

Sebbene ormai siano passati molti anni, alcuni inglesi dubitano ancora che Camilla possa essere una Regina Consorte migliore di quanto lo sarebbe stata la compianta Lady Diana. Inoltre, Camilla continua a commettere gli stessi errori nei confronti della Principessa del Popolo, agendo in maniera scorretta ed irrispettosa e guadagnandosi, così, l’astio dei sudditi.

L’incoronazione del 6 maggio sarà moderna ma non troppo

L’evento ufficiale che si terrà a breve avrà delle note futuristiche, ma sempre con le classiche tradizioni inglesi. Ad esempio, per celebrare l’incoronazione di Carlo e Camilla, ci sarà un concerto con artisti molto noti come Harry Styles, i Take That, le Spice Girls, Lionel Richie e molti altri ancora. Ed Sheeran ha declinato l’invito per impegni già presi, mentre Adele non ha ancora né confermato né rifiutato la chiamata.

L’incoronazione sarà anche un momento di tensione, perché non si sa ancora se Harry e Meghan prenderanno parte alla celebrazione e se, nel caso, si comporteranno a dovere. Se i Duchi del Sussex decidessero di presentarsi, sarebbe un’ottima occasione per la Famiglia Reale di riunirsi e chiarire in modo definitivo gli screzi e gli oltraggi causati dalla pubblicazione dell’autobiografia di Harry, ovvero Spare.

L’offesa di Camilla nei confronti di Lady Diana

L’ultima decisione presa dalla Regina Consorte riguarda la scelta dello stilista per il suo abito che indosserà all’incoronazione. Questo gesto è stato percepito in modo negativo dai sudditi, perché Camilla ha scelto lo stilista settantaduenne Bruce Oldfied. Bruce non solo è uno stilista molto talentuoso, ma è anche un caro amico di Camilla, nonché designer preferito da Lady D.

La decisione di Camilla è stata dettata solamente dal fatto che Oldfied è molto capace ed è un suo caro amico. Inoltre, i due collaborano da diversi anni e Camilla non l’avrebbe scelto per fare uno sgarbo a Lady Diana. Purtroppo, però, i sudditi la pensano diversamente: Bruce è associato a Diana Spencer e la scelta di Camilla è solo denigratoria nei suoi riguardi.