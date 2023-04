Emanuele di Savoia, fiori d’arancio in vista: lieta e inaspettata notizia | CLAMOROSO

Il Principe di Savoia è pronto per il fatidico sì e questa notizia ha sconvolto tutti nella maniera più positiva possibile.

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia è noto per la sua ovvia bellezza e il suo palese charme. Nel corso della sua vita, sia ieri che oggi, l’uomo ha fatto invaghire di sé molte persone. Ciò che lo rende affascinante ed irresistibile sono i suoi occhi chiari e il suo viso dai lineamenti dolci ma pur sempre maschili.

Tuttavia, oltre all’apparenza ci vuole anche la sostanza. Infatti, Emanuele di Savoia fa innamorare anche per la sua cultura, la sua eleganza, la sua classe, il suo modo di parlare e di sapersi comportare. Tutte doti che appartengono, quasi sempre, alle persone di nobile lignaggio. Anche se è molto impegnato a livello manageriale, il Principe ha una grande passione: la musica.

Infatti, il pubblico italiano ha avuto la gioia di vederlo spesso in televisione: Emanuele Filiberto ha preso parte a Ballando con le Stelle ed ha anche calcato il palco del teatro dell’Ariston, partecipando al Festival di Sanremo del 2010. Questa apparizione televisiva aveva riscosso un enorme successo che lui ha sempre apprezzato e ringraziato.

La vita privata del Principe Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto è un uomo molto indaffarato a livello lavorativo e per questo motivo viaggia molto in diversi paesi del mondo. Tuttavia, il Principe riesce sempre a ritagliarsi del tempo libero per andare in Francia, più precisamente a Parigi. Nella città dell’amore abita la sua adorata consorte Clotilde Coureau.

I due si sono sposati nel 2003 e dal loro amore sono nate anche due bellissime figlie, Vittoria e Luisa. In passato, Emanuele di Savoia ha confessato di aver tradito la moglie diverse volte, mandando in tilt tutte le riviste di gossip. Adesso, però, il tema scottante è un altro: il matrimonio imminente in casa Savoia ed Emanuele non potrebbe essere più felice.

Evviva gli sposi! Ecco chi sono i futuri coniugi

La futura sposa è Viola Arrivabene, primogenita di Bianca di Savoia-Aosta e del Conte Gilberto Arrivabene-Valenti-Gonzaga. Viola è nata nel 1991 ed è membro della Famiglia Reale dei Savoia e nipote della Principessa Claudia D’Orleans, che fa parte della Famiglia Reale francese.

Le nozze non hanno ancora una data precisa, ma secondo alcuni rumors, saranno svolte nella città di Venezia. Il futuro sposo, invece, è il ben noto e molto talentuoso violinista Charlie Siem. Ovviamente, tra gli invitati, ci sarà anche il Principe Emanuele Filiberto di Savoia che farà sfoggio della sua classe e beltade.