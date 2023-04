Gianni Sperti spara a zero su Paola Barale: non si parlano da anni | Le ragioni dell’addio fanno discutere

Gianni Sperti e Paola Barale non sono più una coppia da anni. Eppure, solo adesso vengo rivelati alcuni retroscena sulla loro rottura.

C’è stato un tempo in cui Gianni Sperti e Paola Barale erano un coppia arrivando addirittura all’altare. I due sono stati insieme per pochi anni ma la loro è stata una relazione decisamente travolgente che, però, non è finita nel migliore dei modi. A distanza di oltre vent’anni dalla loro rottura ecco che torna in auge l’hype sui due a causa di alcuni retroscena svelati solo ora riguardo il loro addio.

E’ tempo di chiarire le motivazioni della rottura e far luce su una relazione le cui dinamiche sono state spesso nascoste. In effetti, entrambi sono andati avanti con altre storie ed altri progetti quasi non menzionando più l’un l’altro, come se i due non avessero mai preso parte reciprocamente alla loro vita del compagno.

Paola Barale e Gianni Sperti si sono conosciuti alla fine degli anni ’90 nel celebre programma La Sai L’ultima? dove Sperti faceva parte del corpo di ballo mentre la Barale era un’ospite dello show. Da allora i due hanno avuto una sorta di colpo di fulmine che li ha spinti a sposarsi praticamente subito.

Sfortunatamente la loro unione è durata solo fino al 2002 quando l’ex coppia ha ufficializzato il divorzio senza però dare ulteriori dettagli. Adesso, a distanza di anni, si continua a parlare di loro proprio per le dichiarazioni controverse fatta da Gianni Sperti.

Le motivazioni dell’addio

Per quanto Paola Barale e Gianni Sperti abbiano voluto tenere le ragioni del divorzio private, qualcosa è trapelato e a parlare è stato proprio il ballerino ora opinionista Uomini e Donne. A quanto pare i due si sarebbero lasciati per divergenze di vedute in quanto la Barale avrebbe voluto dei figli mentre Gianni avrebbe preferito continuare una semplice vita di coppia.

Questa differenza di prospettiva ha incrinato definitivamente il rapporto dopo solo pochi anni d’amore e ha portato al divorzio immediato. D’altronde, Gianni e Paola non avevano mai realmente parlato prima di sposarsi delle loro necessità di vita dato che hanno agito davvero in maniera repentina.

Le parole di Gianni Sperti e i loro attuali rapporti

A raccontare qualcosa sulla rottura ci ha pensato Gianni che ha confessato affranto: “Il momento più duro della mia vita. Mi sforzavo di dare un senso alla vita, di cercare una nuova direzione ma brancolavo nel buio.” Insomma, una situazione davvero difficile anche perché non è stato semplice andare avanti e lasciarsi un divorzio alle spalle.

I due attualmente pare non abbiano alcun tipo di rapporto e non si parlino da anni cosa che ha ferito e non poco proprio il ballerino il quale avrebbe voluto rimanere in contatto con colei che un tempo era stata sua moglie. Dopo la Barale, rispetto alle notizie che i media hanno, nessuno ha mai rubato il cuore di Gianni a differenza di Paola che ha avuto una lunga ed intensa relazione con Raz Degan con cui però tra alti e bassi è finita da qualche anno.