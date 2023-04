Scopri la tua età mentale con una semplice domanda: quanti cani vedi? | Test famosissimo

Il test di oggi vi farà scoprire qual è la vostra vera età mentale rispondendo a una semplice domanda: quanti cani vedete nell’immagine?

Esistono varie tipologie di test: quelli d’intelligenza, che mettono alla prova la lucidità della vostra mente e la prontezza nel superare una sfida; i test visivi, che attraverso illusioni ottiche costringono l’occhio e la mente a guardare oltre le mere apparenze. Infine, ci sono test come quello proposto oggi che vi permettono di scoprire lati inediti della vostra persona: dall’attitudine, all’età mentale.

Quello di oggi è molto famoso, semplice e veloce, perché attraverso una sola mossa permette di capire quanto siete giovani mentalmente. Per farlo, basta rispondere a una semplice domanda: quanti cani vedete nell’immagine proposta?

Può sembrare assurdo, eppure rispondendo a questa domanda attivate dei meccanismi mentali che tengono allenato il vostro cervello e la vostra vista. Inoltre, potrete scoprire di più su voi stessi: molte persone sottovalutano i test mentali, eppure sono preziosi strumenti per conoscersi meglio e arrivare a delle considerazioni più facilmente.

Dimmi quanti cani vedi e ti dirò la tua età mentale

Per completare il test proposto sarà sufficiente contare quanti cani vedete in questa immagine sovrapposta. A seconda del numero di cani che individuate, avrete delle risposte che definiscono la vostra età mentale. Siete pronti per scoprire quanti anni ha la vostra mente?

Chi vede 4 cani, sappia che rientra in un range di età mentale compreso i 20 e i 25 anni, se sono 5 invece siete tra i 25 e i 30. Nel primo caso, siete dei veri creativi e amate la tranquillità, per questo vorreste essere sempre circondati da persone che amano la quiete. Nel secondo caso, invece, potreste aver affrontato dei momenti difficili nella vita e ora state cercando un po’ di pace e serenità.

Scopri lati inediti della tua personalità

Se contate 6 cani avete tra i 30 e i 40 anni: siete delle persone molto realistiche e questo vi rende più maturi di altri. Siete riusciti a trovare un equilibrio che vi permette di relazionarvi con gioia al mondo esterno. Infine, se ne vedete 7, allora la vostra età mentale è tra i 10 e i 20 anni. Questo vi rende un po’ ingenui, dovreste stare più attenti ai comportamenti degli altri e non sottovalutarli. Nonostante questo, siete delle persone molto profonde e riflessive che non si fermano mai alla superficie delle cose. Il consiglio è quello di stare in guardia e puntare alla semplicità.

E voi, alla fine, siete d’accordo con la vostra età mentale? Se vi è piaciuto questo test, eccone un altro che vi permetterà di scoprire un’altra caratteristica della vostra personalità.