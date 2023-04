Addio al volto noto di Mediaset, nulla da fare | Non la vedremo più

Brutte notizie per uno dei volti noti di Mediaset: la conduttrice abbandonerà per sempre il suo programma.

Ci sono dei programmi che non riusciremmo mai a immaginarci senza il suo conduttore o la sua conduttrice. I volti delle trasmissioni, in fondo, ne definiscono l’essenza e senza di loro scompaiono quei punti fermi che ci aspettiamo di vedere quando accendiamo la televisione. Mediaset, a tal proposito, ha deciso di eliminare uno dei volti più noti dei suoi programmi.

Una scelta che ha lasciato basiti i telespettatori dell’emittente e ora temono per la prossima programmazione. La scelta è arrivata all’improvviso e la conduttrice in questione non ha ancora annunciato il suo addio alla trasmissione. Probabilmente lo farà di persona nell’ultima puntata che condurrà.

La notizia ha colto tutti alla sprovvista, perché il programma in questione è tra i più seguiti dell’emittente. Per Mediaset è un periodo tutt’altro che roseo, e già con la morte di Maurizio Costanzo la programmazione era stata stravolta, anche se solo per una settimana. Cosa c’è allora dietro questa scelta?

Al momento le informazioni sono poche, ma praticamente certo che questa conduttrice che tanto amiamo lascerà il posto a qualcun altro. Discussioni interne o semplice voglia di cambiare carriera? Ecco cosa sta accadendo negli studi Mediaset.

Addio al volto noto

Purtroppo gli spettatori di Mattino 5 dovranno salutare la storica conduttrice Federica Panicucci. È proprio lei infatti che dovrà abbandonare il programma che è seguito da tantissimi spettatori. Al suo posto è emerso il nome di Francesco Vecchi. Anche lui è un conduttore molto amato, ma sicuramente ci vorrà un po’ per fare l’abitudine a questo cambio di timone.

Visto il successo del programma non è facile capire come mai sia stata fatta questa scelta. Molti hanno pensato a dei dissapori tra la conduttrice e l’emittente, nati da punti di vista differenti, ma pare proprio che non sia così: sembra che sia stata la stessa Federica Panicucci a scegliere di cambiare aria, col benestare della produzione.

Mediaset si rinnova

Per lei infatti ci sono importanti novità in arrivo: sarà la conduttrice di Back to school, in onda in prima serata a partire dal 5 aprile. L’anno scorso la trasmissione era stata condotta da Nicola Savino, ma quest’anno Mediaset ha pensato a un rinnovo totale. I fan intanto si preparano a seguire la conduttrice in questa nuova avventura, dove come al solito saprà dare il meglio di sé.

Dopo Barbara D’Urso, anche Federica Panicucci lascia Mattino 5. Ma il cambiamento non viene sempre per nuocere: Francesco Vecchi farà sicuramente un ottimo lavoro. Sembra inoltre che sarà affiancato da Emanuela Folliero o Simona Banchetti, ma su questo non ci sono ancora conferme.