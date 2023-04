Chiara Ferragni, sua mamma è famosissima | Non immaginerete mai di cosa si occupa

Marina di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, è molto famosa e conosciuta nel mondo dello spettacolo. Sapete di cosa si occupa?

Tale madre, tale figlia: Marina di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, non è famosa quanto la figlia ma poco ci manca. La donna è molto attiva sui social ed è seguita da milioni di persone. Molti potrebbero pensare che è solo perché è la madre dell’influencer, ma non è così: la donna ha una carriera di tutto rispetto alle spalle.

Di Guardo ha sempre supportato la figlia nei suoi progetti, sin da quando l’influencer ha aperto il suo blog The Blonde Salad e ha aperto poi una sua linea di moda. Ferragni è diventata talmente apprezzata e conosciuta che ha aperto store in tutto il mondo, anche in Giappone.

Oggi, come sappiamo bene, è sposata col rapper Fedez e ha due figli, Leone e Vittoria. Attivissima sui social, l’influencer spesso mostra momenti della sua vita privata, dove sono presenti sia le sue sorelle Valentina e Francesca, sia la mamma. Le due hanno un legame molto forte e trascorrono molto tempo insieme.

Marina Di Guardo ha conquistato tanti fan che l’hanno conosciuta seguendo l’influencer. Attirati dal rapporto madre-figlia, sono venuti a conoscenza di una persona incredibile, attiva nel mondo dello spettacolo e che ha collezionato innumerevoli successi.

Chi è la madre di Chiara Ferragni

Marina Di Guardo è nata nel 1961 a Novara e ha cominciato la sua carriera come vide-direttrice dello showroom di Blumarine. Dopo questa esperienza ha dato il via alla sua carriera di scrittrice con il suo romanzo d’esordio L’inganno della seduzione. Due anni dopo ha pubblicato Non mi spezzi le ali, mentre nel 2015 ha scritto Bambole gemelle e Frozen bodies.

Nel 2017 ha iniziato una collaborazione con Mondadori, pubblicando altri quattro titoli: Com’è giusto che sia, La memoria dei corpi, Nella buona e nella cattiva sorte e Dress code rosso sangue. Dal 2019 è diventata opinionista del programma Mattino Cinque.

Una carriera incredibile

Quella di Marina Di Guardo è una carriera davvero invidiabile: scrittrice prolifica, oggi anche lei è diventata un’influencer dopo aver ottenuto un enorme successo sui social. La donna era sposata col dentista Marco Ferragni; dal loro matrimonio sono nate le tre sorelle che conosciamo molto bene. I due si sono separati molti anni fa, ma sono rimasti in buoni rapporti.

La donna è sempre molto presente per le figlie ed è fiera dei risultati che le tre hanno ottenuto. Sui social condivide spesso attimi con la sua famiglia, soprattutto coi nipoti. Di Guardo ha anche un blog di viaggi, The travel passion, dove documenta le sue vacanze per far conoscere posti meravigliosi a tutti.