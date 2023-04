Katia Follesa ha una gemella segreta: rivelata l’identità nascosta | FOTO

La ben nota comica ed attrice ha finalmente mostrato uno scatto con qualcuno che è praticamente uguale a lei. Scopriamo i dettagli.

Katiuscia Follesa, meglio nota come Katia, è una comica, conduttrice televisiva e radiofonica ed attrice italiana molto amata dal pubblico del Bel Paese per la sua ilarità ed umorismo. Per la Follesa, gli esordi sul piccolo schermo sono iniziati nei primi anni 2000, ma il 2004 ha segnato la sua carriera da comica in maniera positiva e definitiva.

Infatti, proprio dal 2004 in poi, Katia ha esordito con alcuni programmi tv come Colorado Cafè e Zelig Circus. In quest’ultima trasmissione, la Follesa si esibiva in coppia con la sua collega ed amica Valeria Graci in un divertente siparietto che faceva la parodia del più celebre dating show di Canale5, ovvero Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Tuttavia, dal 2012 in poi, le due amiche hanno deciso di intraprendere due percorsi lavorativi diversi e non si sono più viste fare coppia. Recentemente il pubblico italiano ha potuto riapprezzare la loro compagnia simultaneamente in programmi come Michelle Impossible & Friends, condotto dalla simpaticissima Michelle Hunziker, e Stasera Tutto È Possibile, presentato da Stefano De Martino.

La vita privata di Katia Follesa

Oltre alla vita professionale, Katia si è impegnata molto anche per quella privata. Infatti, durante i suoi primi anni in televisione, la Follesa, oltre che a mettere tutta sé stessa nel suo lavoro, è stata in grado anche di ritagliarsi del tempo libero per cercare e coltivare un sentimento importante, ovvero l’amore.

Infatti, nel 1999 l’attrice comica ha iniziato una relazione sentimentale con il collega Angelo Pisani e nel 2006 i due hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d’amore. Anche Pisani faceva parte del cast di Zelig Circus, mettendo in scena degli sketch divertenti con il suo amico Marco Silvestri, ovvero il duo comico Pali e Dispari.

La gemella di Katia Follesa

Sia Katia che Angelo sono molto social e spesso condividono foto e video della loro quotidianità e dei loro progetti lavorativi. Nel 2010 la famiglia si è allargata grazie alla nascita della loro adorata figlia Agata. Adesso la primogenita è una ragazza di tredici anni e ogni giorno che passa è sempre più amata dai suoi genitori.

Inoltre, Agata, giorno dopo giorno, è sempre più simile alla madre, tanto da scambiarle per sorelle. Essendo social, la famiglia composta da Katia, Angelo e Agata posta molte foto e video di loro tre e in un ultimo scatto si può notare come la figlia assomiglia moltissimo a mamma Katia Follesa.