Emanuela Sempio: da gieffina a pezzo grosso di Mediaset | Ecco cosa fa

Vi ricordate Emanuela Sempio, ex inquilina del reality show Grande Fratello? Non ci crederete mai, ma oggi lavora con Maria De Filippi.

Nessuno avrebbe mai pensato che dopo il Gf Vip, Emanuela Sempio avrebbe avuto la possibilità di lavorare con la regina di Mediaset, Maria De Filippi. Non la vediamo quasi mai, ma la donna lavora dietro le quinte di uno dei suoi programmi.

È diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Grande Fratello, come accaduto per molti altri concorrenti che, terminato il reality, hanno fatto carriera nel mondo della televisione. Tra loro anche Emanuela Sempio, che nella casa veniva chiamata Lalla e che in poche puntate riuscì a conquistare l’attenzione e il cuore dei telespettatori.

Oggi ricopre un ruolo importante in alcuni dei maggiori programmi Mediaset, ma lavora dietro le quinte, motivo per cui non la vediamo. La Sempio collabora proprio con Maria De Filippi: le due hanno un legame davvero speciale, ormai è da anni che lavorano insieme, con cui ha un legame speciale e a cui è molto affezionata.

Emanuela Sempio: la carriera dopo il Gf

Emanuela partecipò alla seconda edizione del Grande Fratello, quando era condotto da Daria Bignardi. Il vincitore fu Flavio Montrucchio, ma di certo lei non passò inosservata. Infatti, terminato il programma, è stata ospite di moltissimi salotti televisivi in qualità di opinionista. È proprio bazzicando negli studi che poi ha avuto la proposta lavorativa della vita: lavorare per la realizzazione dei programmi Mediaset.

Lalla ha deciso di restare distante dai riflettori e di iniziare una carriera dietro le quinte di programmi seguitissimi dagli italiani. Oggi lavora a stretto contatto con Maria De Filippi per la realizzazione dei suoi programmi. La loro collaborazione affonda radici nel passato, quando molto tempo fa decise di prendere parte a Mamma Mia, un vecchio programma ideato da Maria De Filippi.

Emanuela Sempio e il rapporto con Maria De Filippi

Mamma mia è stato il punto di svolta, ma non dimentichiamo che senza la partecipazione al Gf niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Emanuela è consapevole di questo e in una vecchia intervista ha ammesso:

“Una mia dimensione adesso l’ho trovata, ho un lavoro, sto imparando e spero nel futuro di fare sempre meglio”. Oggi ricopre un ruolo di spessore per i maggiori programmi Mediaset: è autrice e redattrice delle trasmissioni Amici e C’è Posta per te. Inoltre, è seguitissima sui social dove racconta la sua quotidianità e intrattiene i suoi fan. Insomma, il Gf le ha aperto le porte per un futuro davvero promettente.