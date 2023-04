Albano conciato per le feste da Mediaset: decisione improvvisa di Pier Silvio Berlusconi

Il ben noto cantautore pugliese è stato colto alla sprovvista da una scelta improvvisa presa da Mediaset. Scopriamo i dettagli.

Il panorama musicale italiano può vantarsi di avere moltissimi cantautori e cantanti pieni di talento e voglia di arricchire il Bel Paese con diversi generi musicali. Sia la vecchia che la nuova leva hanno artisti competenti e carismatici, in grado di riunire varie generazioni con la loro musica.

Tra le “vecchie glorie” non si può evitare di nominare Albano Carrisi, meglio noto come Al Bano. Questo cantautore pugliese regala agli italiani brani emozionanti e stupefacenti da più di cinquant’anni e la sua bravura ha riunito molte generazioni diverse e lontane tra loro.

Anche se il prossimo 20 maggio Albano compirà ottant’anni, la sua verve e la sua forza vitale non mancano di certo. Infatti, l’artista appare come se avesse la metà dei suoi anni, sia in aspetto fisico che in forza d’animo e vocale.

Le corde vocali di Al Bano reggono ancora in maniera impeccabile e il cantante di Cellino San Marco vorrebbe festeggiare il suo traguardo degli ottanta in grande stile. Infatti, proprio il 20 maggio Albano terrà un concerto a Verona per festeggiare il suo compleanno con gli italiani.

Il compleanno di Al Bano in televisione

Anche se l’artista festeggerà i suoi ottant’anni a Verona, non è possibile che tutti i suoi fan presenzino all’evento. Per questa ragione si vociferava di trasmettere sul piccolo schermo il concerto, cosicché tutto il pubblico italiano potrà assistere al concerto e festeggiare il giorno di Al Bano.

Lo show televisivo si chiamerà Quattro volte 20 e dovrebbe andare in onda sulla maggiore rete della Mediaset, ovvero Canale5. Questo stando a quanto ha riportato Dagospia. Sembra che Pier Silvio Berlusconi stia pensando di trasmettere l’evento dedicato agli ottant’anni di Albano proprio su Canale5.

I possibili ospiti che festeggiano Albano

Stando ad alcuni rumors che circolano in questo periodo riguardo all’evento dedicato ad Al Bano, nello show televisivo Quattro volte 20 ci saranno tantissimi ospiti diversi pronti per omaggiare uno dei maggiori artisti italiani che ha saputo riunire diverse generazioni del Bel Paese, e non solo.

Potrebbe esserci anche Romina Power, l’ex moglie di Al Bano e madre dei loro quattro figli. I due si sono conosciuti nel 1967 sul set del film Nel sole e nel 1970 sono convolati a nozze. Il loro amore ha dato vita a quattro figli, ovvero Ylenia (scomparsa), Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Jolanda. Purtroppo, però, Romina e Albano Carrisi si sono lasciati nel 1999.