Piero Angela: prima di morire doveva farlo | Svelate le ultime volontà

L’ultimo desiderio espresso dal noto divulgatore scientifico ha sorpreso tutti per quanto fosse indiscutibile.

Piero Angela è stato un famoso conduttore televisivo ed un giornalista molto rispettabile, ma soprattutto era un divulgatore scientifico. L’amore per le varie scienze ha portato Angela a creare alcuni programmi tv per informare il pubblico italiano della materia che più lo appassionava, ovvero la scienza in tutte le sue forme.

Di conseguenza, anche i telespettatori si sono interessati sempre di più alle materie scientifiche trattate nel programma, anche per il modo in cui Piero le esponeva. Il suo modo di presentare i vari argomenti di ogni puntata affascinava gli italiani, che rimanevano incollati davanti allo schermo per tutto il tempo.

La trasmissione che il famoso e molto amato conduttore tv ha presentato è andata in onda per la prima volta nel lontano 1995, per poi terminare nell’agosto del 2022. Stiamo parlando di Superquark, programma di divulgazione scientifica che andava in onda su Rai1 in prima serata.

Grazie a Superquark, “figlio” di Quark, ovvero del programma precedentemente condotto ed ideato sempre da Angela, moltissimi telespettatori italiani hanno appreso nuove ed interessanti nozioni scientifiche. Le trasmissioni di Angela, inoltre, sono state capaci di riunire il maggior numero di generazioni possibili, ovvero cinque.

Ultima puntata di Superquark

Piero Angela è scomparso il 13 agosto 2022 all’età di 93 anni, ma prima di morire aveva espresso un desiderio particolare. A rivelarlo è stato Marco Visalberghi, il produttore di Superquark che ha lavorato con Piero per ben 42 anni. Visalberghi, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, ha svelato le ultime volontà di Angela.

Il divulgatore scientifico teneva molto alla puntata che sarebbe andata in onda il 17 agosto 2022, ovvero l’ultima del programma. Per fortuna, l’ultimo desiderio espresso da Piero è stato rispettato, anche grazie ai suoi colleghi ed amici fidati.

Perché Piero Angela insisteva tanto per l’ultima puntata

L’ultimo episodio di Superquark si intitola Gli Ultimi Ghiacci e tratta del cambiamento climatico e delle sue conseguenze. Una puntata alla quale Angela teneva molto, tanto da chiamare la produzione a luglio per accertarsi che sarebbe andata in onda, come ha raccontato il produttore.

Visalberghi ha svelato anche che Piero ci teneva molto perché l’ambiente era un tema che interessa tutti e lo scioglimento dei ghiacciai è un problema internazionale del quale tutti dovremmo preoccuparci. Piero Angela desiderava chiudere il suo programma con la puntata più importante per lui, alla quale ha lavorato per ben tre anni.