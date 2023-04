Selvaggia Lucarelli cacciata da Ballando con le Stelle: la replica è al vetriolo

Selvaggia Lucarelli potrebbe essere sostituita nella prossima edizione di Ballando con le stelle. La replica della giornalista è velenosa.

Ballando con le stelle è uno dei programmi di punta della Rai, in onda ormai da oltre vent’anni. Il suo successo nonostante il tempo che passa continua a non scemare: anzi, la trasmissione è molto apprezzata anche dai più giovani che non perdono occasione di commentare le puntate e i balletti sui social network.

L’ultima edizione, comunque, è stata abbastanza particolare, sicuramente caratterizzata da numerose polemiche. Anche a fine programma le discussioni non si arrestano e al centro dell’attenzione c’è il delicato ruolo di Selvaggia Lucarelli.

La donna è una giudice di Ballando da svariati anni, ma stando a quanto dicono alcuni rumors potrebbe essere sostituita per l’inizio della nuova stagione e i nomi più papabili pronti a prendere il suo posto vengono ora a galla.

La Lucarelli, appresa questa novità, non ha fatto attendere la sua risposta spiegando ai suoi followers curiosi di scoprire la sua reazione, cosa in verità significherebbe per lei lasciare Ballando con le Stelle.

Le probabili sostitute di Selvaggia Lucarelli

Ecci che dopo che TvBlog ha lanciato l’indiscrezione circa l’addio a Ballando con le stelle di Selvaggia Lucarelli, è stata stipulata una sorta di lista delle probabili sostitute della giornalista. In primis, ci sarebbe Nunzia De Girolamo, ex politica e conduttrice attuale di Ciao Maschio in onda in seconda serata su Rai 1. Altro nome molto interessante sembra essere quello di Francesca Fagnani, al timone di Belve su Rai 2 programma ora di grande successo. A tal proposito, però, la Fagnani aveva già risposto negativamente ad una probabile chiamata nello show di Milly Carlucci.

“Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare“, aveva, infatti, dichiarato tempo fa a Il Messaggero. Anche la vincitrice vigente della trasmissione Luisella Costamagna rientra tra chi potrebbe subentrare alla Lucarelli, non senza svariate polemiche. Ma c’è un nome che rimbomba tra i giornali, un nome assolutamente inaspettato.

Barbara D’Urso alla Rai e la reazione di Selvaggia Lucarelli

Pare che proprio colei che è stata la regina di Mediaset per così tanto tempo sia pronta a lasciare la rete di Piersilvio per buttarsi su una nuova esperienza in Rai. Il pubblico ritroverebbe la conduttrice in qualità di giudice a Ballando con le stelle ma sostituirebbe, così, Selvaggia. Se questa indiscrezione bomba fosse vera la D’Urso si sarebbe riappacificata con Lucio Presta, agente dei Vip tra cui anche Amadeus e Antonella Clerici.

La risposta della Lucarelli non si è fatta attendere e sui social ha replicato a chi le chiedesse una sua opinione circa la sua probabile sostituzione. “Avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente” e poi: “I nomi – veri o no che siano – non mi riguardano. Non è il mio programma” ha scritto un po’ stizzita. Ma poi la Lucarelli ha specificato alcuni dettagli aggiungendo: “Voglio però dire una cosa, conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita, figuriamoci in tv”.