Faida Lamborghini: Ginevra contro Elettra, ormai la famiglia è a pezzi | Retroscena inedito

La lite tra Ginevra ed Elettra Lamborghini va avanti da diversi anni ormai. Scopriamo cos’è successo veramente.

Ginevra ed Elettra Lamborghini sono due ereditiere che hanno attirato molto l’attenzione del pubblico italiano, soprattutto durante la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP della maggiore delle due, ovvero Ginevra.

Ma il rapporto tra le due sorelle è in crisi da diversi anni ormai. Infatti, Ginevra non è stata nemmeno invitata al matrimonio di Elettra con Dj Afrojack, celebrato nel 2020. Sebbene la sorella maggiore abbia chiesto molte volte alla minore una riconciliazione familiare, questa non è ancora successa.

I motivi antecedenti al GFVIP 7 per i quali le due sorelle abbiano interrotto il loro rapporto in maniere drastica non sono molto chiari. Tuttavia, ci sono stati dei like a determinati post pubblicati sui social media che pare abbiano gettato benzina sul fuoco.

La fase finale della faida Lamborghini è iniziata con alcune considerazioni fatte dall’ex gieffino Antonino Spinalbese riguardo a Ginevra. L’hair-stylist, all’inizio della permanenza nella casa, credeva che Ginevra fosse la tipica figlia di papà. Poco dopo, però, l’ex di Belen Rodriguez ha scoperto che la Lamborghini era diversa e l’ha definita anche molto materna.

Galeotto fu l’aggettivo di Spinalbese

Non appena Antonino ha definito Ginevra “materna”, il popolo del web e il pubblico televisivo sono entrati in rivolta. Un utente di Twitter, infatti, ha postato un commento, scrivendo: “Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra”.

Questo tweet ha ricevuto molti cuoricini di apprezzamento, ma quello che ha scaturito più scalpore di tutti è stato quello messo dalla stessa Elettra. Questo comportamento fa dedurre che il rapporto tra Ginevra e sua sorella minore non sia proprio tutto rose e fiori.

La lite e la competizione tra Ginevra ed Elettra

Quest’ultimo episodio tra le Lamborghini andrebbe a rimpolpare i numerosi motivi di litigi tra le sorelle. Sembra che la maggiore abbia provato a rubare il fidanzato della minore. Inoltre, Ginevra avrebbe provato di tutto pur di entrare nel mondo della musica ed avere successo.

La musica è un terreno di competizione per Ginevra ed Elettra, dal momento che la prima ha sempre voluto il successo che la seconda ha. La maggiore ha avuto scarsi risultati nella musica, mentre la minore è famosa in Italia e in Sudamerica. Il vero motivo della faida tra le Lamborghini, però, è ancora un mistero.