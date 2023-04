Ginevra Lamborghini, il padre esce allo scoperto: cosa pensa di Antonino Spinalbese | Gesto pungente

Il padre di Ginevra Lamborghini ha confessato cosa pensa di Antonino Spinalbese. Le sue parole arrivano come un fulmine a ciel sereno.

Una delle storie d’amore più amate e criticate di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata quella tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Tra i due scorreva un’amicizia che si stava trasformando in qualcosa di più forte, improvvisamente stroncata dall’espulsione di Ginevra che ha usato espressioni poco consone al programma tv.

Spinalbese è rimasto nella casa e appena è uscito si è fiondato tra le braccia di Ginevra. Anche se la loro storia d’amore non è mai sbocciata all’interno del Gf Vip, si è parlato tantissimo di loro nel corso di questa lunga edizione. A volte, la loro storia faceva più clamore delle altre coppie nella casa: stiamo parlando di quella formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Ginevra Lamborghini: la storia con Antonino Spinalbese

Possiamo definirla una storia mai iniziata quella tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese che fin da subito hanno avuto una grossa simpatia l’uno per l’altra, alimentata anche dal conduttore Alfonso Signorini. A Ginevra è stato permesso di entrare come “ospite” per alcuni giorni nella casa del Gf Vip, nonostante fosse stata squalificata per aver utilizzato un linguaggio davvero offensivo.

Solo con l’uscita di Antonino, però, si è scoperto che i due si erano baciati sotto le telecamere della casa. L’ex di Belen Rodriguez durante una delle ultime pronunciato parole forti, che facevano pensare a un innamoramento in corso: “Legame affettivo e sentimentale? C’è una possibilità. Non ne abbiamo parlato, ma continuiamo a sentirci.[…] Sono convinto che farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene”.

Il papà di Ginevra Lamborghini si espone su Instagram

A poche settimane dall’uscita dalla casa del Gf, i due sembrano già essere in crisi: lui è stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza. Ginevra Lamborghini ha ammesso a Casa Chi: “Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, perché ci si conosceva poco e all’interno di un gioco. La vita è un’altra cosa”.

Una dichiarazione forte con un sottotono di tristezza: alcuni fan hanno notato che negli occhi di Ginevra si nota tutto il suo dispiacere per la situazione. Una storia mai iniziata, che però è già terminata. Che fosse solo una finzione a favore di telecamera? Deianira Marzano ha condiviso un post su Instagram in cui faceva notare la tristezza negli occhi di Ginevra, ed ecco che il papà della Lamborghini ha messo like e ha commentato: con un solo gesto ha voluto far capire in modo sottile cosa pensa dell’hair-stylist.