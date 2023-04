Ylenia Carrisi, notizia bomba: “Ecco dove si trova” | Albano e Romina sono furiosi

La storia di Ylenia Carrisi non è finita: le ultime indiscrezioni parlano di un avvistamento in un luogo insolito.

Era il 1° gennaio 1994 quando Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano e Romina, interrompeva ogni contatto coi genitori mentre si trovava a New Orleans. La notizia scosse tutta l’Italia: i due cantanti erano molto amati dal pubblico e il loro dolore divenne di tutti.

Quando scomparve Ylenia aveva solo 23 anni. Da piccola aveva recitato una piccola parte nel film Champagne in paradiso insieme ai suoi genitori, protagonisti della pellicola. Nel 1987 esordì come cantante con sua madre duettando nel brano Abbi fede, poi assunse il ruolo di valletta in La ruota della fortuna, game show diretto da Mike Bongiorno.

La ragazza si era diretta nella città americana, alla quale era molto legata, per passare del tempo con Alexander Masakela, trombettista di strada. Già diversi mesi prima Ylenia aveva espresso il desiderio di voler girare il mondo in solitaria e scrivere un libro sugli artisti di strada e i senzatetto. La ragazza era in qualche modo affascinata da quel mondo e aveva in progetto di partire per il Belize.

La titolare dell’albergo dove alloggiava Ylenia affermò di averla vista per l’ultima volta il 6 gennaio verso mezzogiorno, mentre usciva dall’albero, e di non averla più vista tornare. In camera aveva lasciato tutti i suoi effetti personali: zaino, passaporto, bagagli, vestiti e una Bibbia.

Che fine ha fatto Ylenia Carrisi?

Le ricerche per ritrovare la ragazza andarono avanti per diverso tempo, ma con scarsi risultati. Gli stessi Al Bano e Romina credettero a due versioni diverse della presunta morte della ragazza: secondo la cantante è stato Masakela a farla sparire trascinandola in una sorta di “tratta delle bianche”, mentre il cantante pugliese è convinto che si sia gettata nel Mississippi.

Nel gennaio 2013 Al Bano ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia, datata poi il 31 gennaio 1993. Il cantante si arrese dopo tanti anni durante i quali, insieme a tutta la famiglia, credeva Ylenia ancora viva.

Un nuovo indizio

Dopo 10 anni dalla chiusura del caso è emersa una nuova pista che però, va sottolineato, non è confermata. A dirlo sarebbe Piùdonna: secondo il magazine Ylenia si troverebbe in Asia. Qui avrebbe trascorso del tempo in un convento dopo aver preso i voti ed essere diventata suora; oggi, dopo diversi anni, avrebbe invece lasciato questo ruolo ma sarebbe comunque rimasta nel continente asiatico.

La notizia va in contraddizione con quella che, diversi anni fa, voleva la ragazza ancora viva a New Orleans di nuovo insieme a Masakela. Al Bano e Romina si sono detti furiosi di fronte a queste continue illazioni. Per ora la notizia non ha alcun tipo di conferma.