Al Bano messo alla gogna: “Non si scherza sulla malattia” | Imperdonabile

Al Bano Carrisi, ospite di Serena Bortone, compie una gaffe imperdonabile. “Non si scherza sulla malattia”, lo accusa il web.

Il cantante di Cellino San Marco di recente è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nel salotto televisivo si sono affrontati svariati temi, ripercorrendo la vita artistica del cantante.

Al Bano ha parlato anche della sua performance durante l’ultimo Festival di Sanremo, quando ha cantato in compagnia di altri due big della musica italiana: Gianni Morandi e a Massimo Ranieri. L’esibizione, dopo aver fatto cantare tutta l’Italia, si è meritata una standigovation.

Parlando dell’esibizione e di come si è sentito sul palco più importante d’Italia, Al Bano non ha pesato le parole commettendo un’imperdonabile gaffe che ha gelato il pubblico e la stessa conduttrice. “Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!”. Di fronte a queste parole Serena Bortone è rimasta un impietrita, trovando la complicità degli altri ospiti rimasti di stucco. Non sono mancate le critiche del web, che si è rivoltato contro Al Bano, giudicando inappropriata la sua affermazione sull’infarto.

L’infelice frase da Serena Bortone

Solo pochi anni fa, nel 2016, l’artista ha avuto un malore che gli è quasi costato la vita. Tutta l’Italia e ovviamente la sua famiglia erano preoccupati che non riuscisse a superare la notte Il cantante è stato colpito da un improvviso malore mentre era impegnato nelle prove del concerto di Natale presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma. Poco dopo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino, dove l’avevano informato di essere stato colpito da ben due infarti. Inoltre, si è dovuto sottoporre a un intervento molto delicato.

Insomma, sono stati attimi di panico per Al Bano e i suoi cari che hanno temuto per il peggio. Fortunatamente tutto si è risolto e il cantante sta bene, ma di certo è stata un’esperienza traumatizzante. Forse, proprio per questo le persone si aspettano che non ne parli scherzando.

Al Bano messo alla gogna dal web

Oltre alle critiche, c’è chi pensa che Al Bano abbia ironizzato su un’esperienza così importante come autodifesa: alcune persone, quando maneggiano un vissuto emotivo molto delicato, tendono a banalizzare l’accaduto e buttarla sul ridere. Forse questa è stata la tecnica di Al Bano per superare quel momento drammatico.

Quello che è certo è che questo atteggiamento gli è costato numerose critiche da parte del web e non solo, che condannano il modo in cui il cantante ha affrontato lo spinoso argomento.