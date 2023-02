“Sarei rimasto con lei”, Al Bano e quelle parole che cambiano tutto | Segreto amaro

Il ben noto cantautore pugliese ha rivelato un segreto spiazzante e dolente che poche persone sapevano fino ad oggi.

Al Bano è uno dei cantanti italiani più amati e seguiti di sempre e adesso, come sempre, è sulla cresta dell’onda grazie all’ultima comparsa canora in televisione. Stiamo parlando dell’8 febbraio scorso, quando sul palco dell’Ariston si è esibito in un medley di brani storici insieme ai suoi colleghi e amici Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Sebbene il prossimo 20 maggio Albano Carrisi compirà 80 anni, la sua voce non ha perso la potenza e il vigore che l’hanno sempre caratterizzata e così l’amato cantautore della Puglia potrà ancora deliziare il pubblico italiano, e non solo, con le sue esibizioni.

Al Bano ha confessato che non riesce a stare troppo tempo lontano dal palco e dalle esibizioni e vorrebbe organizzare un tour di concerti per celebrare i suoi 80 anni. Inoltre, al settimanale Gente il cantante ha rivelato che vorrebbe festeggiare il suo prossimo compleanno insieme alla sua famiglia allargata che tanto ama.

Al Bano & Romina

Quando è salito sul palco del teatro dell’Ariston a Sanremo, il cantante ha ripensato a quando l’aveva calcato per la prima volta a 25 anni insieme a Romina Power, arrivando al quinto posto. Sebbene i due non siano più sposati da molto tempo ormai, il loro rapporto sembra essere indissolubile.

La coppia ha provato diverse emozioni insieme: da quelle più positive e liete, come il loro amore e la loro vita matrimoniale vissuta anche cantando, a quelle più negative e dolorose, come la perdita della loro primogenita Ylenia della quale ancora oggi non si sa che fine abbia fatto.

Al Bano confessa un’amara verità sconosciuta fino ad ora

Il cantautore, ospite nel programma di Canale5 Verissimo, ha raccontato la sua vita lavorativa e personale ripercorrendo le maggiori tappe vissute fino ad oggi: la famiglia allargata, i successi canori, il dolore per Ylenia e la gioia per gli altri figli. Durante il suo racconto, però, Al Bano ha anche svelato un segreto che nessuno ha mai saputo.

Al Bano ha rivelato a Silvia Toffanin e a tutto il suo pubblico una confidenza inedita: “Quando io mi sono messo con Romina, già sapevo che il nostro matrimonio sarebbe finito”. Inoltre, il cantante ha puntualizzato che l’amava troppo per lasciarla: “Sarei rimasto con lei tutta la vita”. Al Bano ha svelato che per lui la Power era perfetta ed è molto grado del loro matrimonio durato trent’anni.