La principessina Charlotte ruba il trono all’erede legittimo | Scontro in famiglia

La Royal Family sta vivendo periodi di forti cambiamenti e uno di questi riguarda la Principessa Charlotte e il suo ruolo a Buckingham Palace.

La piccola Principessa Charlotte è la secondogenita dei Principi del Galles William e Kate, nonché l’unica femminuccia della famiglia Windsor. La Principessina è conosciuta in tutta Europa, e non solo, per la sua estrema eleganza ed educazione che si notano quando è in pubblico.

La piccola Charlotte è sempre al centro dei media proprio per la sua presenza scenica pubblica, ovvero quando c’è lei tutti gli altri cadono nell’ombra. Charlotte ha sempre avuto quel fascino e quel portamento tipici di una Regina e, infatti, molto spesso la Principessina è stata comparata alla compianta Regina Elisabetta II.

Dunque, se fino a poco tempo fa i riflettori erano tutti puntati sul piccolo George, che un giorno sarà futuro sovrano d’Inghilterra dopo nonno Carlo e papà William, adesso i media sono concentrati su Charlotte non solo per la sua presenza ma anche per un altro dettaglio importante.

La Principessina Charlotte conquista l’Europa e il mondo

Il Regno Unito, da qualche tempo, è colpito dal Charlotte Effect, ovvero l’Effetto Charlotte. Questo perché la secondogenita di William e Kate è al centro dell’attenzione mediatica. Grazie alla Middleton, che ha saputo come presentare la figlia in modo eccelso ed intelligente, Charlotte è sulla bocca di tutti.

Infatti, la piccola Principessa, sebbene avrà pochissime possibilità di salire al trono, è riuscita a conquistarsi una grande fetta di notorietà anche se molto piccola (il prossimo 2 maggio compirà 8 anni). Salendo George al trono, Charlotte rimarrà per sempre una Principessa, come è accaduto alla Principessa Anna. Ma la femminuccia Windsor è riuscita a rubare un titolo al fratello maggiore.

Charlotte surclassa George

Ebbene sì, la piccola Principessa Charlotte è riuscita a superare il fratello George in una classifica, rubandogli così un titolo. La Principessina ha un’eredità di 3 miliardi e mezzo di sterline, rendendola in questo modo la bambina più ricca non solo d’Inghilterra e d’Europa, ma anche del mondo intero.

Proprio grazie a mamma Kate, Charlotte incrementa l’industria e l’economia nazionale ed internazionale. In che modo? Semplice: la moda. Infatti, tutti i vestiti indossati dalla Principessina vengono esauriti nel giro di pochissimo tempo. Quindi, Charlotte non potrà mai (o quasi) essere la Regina del Regno Unito, ma di sicuro lo è e lo sarà del mondo della moda e delle tendenze.